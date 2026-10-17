به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر برای کاشت مو با چند کلینیک در تهران تماس گرفته باشید، احتمالاً جواب‌های خیلی متفاوتی شنیده‌اید. ممکن است یک مرکز برای همان سر و همان مقدار ریزش ۱۸ میلیون تومان بگوید و مرکز دیگر ۴۵ میلیون. این فاصله همیشه به معنی گران‌فروشی یا ارزان‌فروشی نیست. پشت هر عدد، تعداد گرافت، روش کاشت، تجربه پزشک و خدمات بعد از عمل پنهان شده است.

در این مطلب قیمت کاشت مو تهران را بر اساس نرخ‌هایی که کلینیک‌ها در نیمه اول ۱۴۰۵ اعلام کرده‌اند مرور می‌کنیم و می‌گوییم هر روش حدوداً چقدر خرج دارد، قیمت هر گرافت را چطور حساب کنید و پیش از پرداخت بیعانه چه چیزهایی را بپرسید.

قیمت کاشت مو تهران به تفکیک روش

روش کاشت بیشترین اثر را روی قیمت دارد، چون زمان عمل، تعداد نیروها و ابزار هر روش با هم فرق می‌کند. جدول زیر بازه‌ای را نشان می‌دهد که کلینیک‌های تهران از اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۵ برای هر روش اعلام کرده‌اند:

روش در یک نگاه بازه قیمت (تومان) FIT یا FUE برداشت تک‌تک گرافت‌ها از پشت سر، بدون برش خطی و بخیه ۱۴ تا ۲۵ میلیون FUT برداشت یک نوار باریک از پوست پشت سر و بستن محل آن با بخیه ۱۵ تا ۲۵ میلیون SUT برداشت تک‌واحدی با پانچ‌های ریزتر، معمولاً برای تراکم بیشتر ۱۸ تا ۳۰ میلیون BHT استفاده از موی ریش یا بدن وقتی پشت سر کم‌پشت است ۱۰ تا ۲۵ میلیون میکروگرافت پر کردن نواحی کوچک یا کم‌پشت با گرافت‌های تک‌تار و دوتار ۸ تا ۲۰ میلیون





این ارقام برای مقایسه اولیه است، نه قیمت قطعی. کلینیک‌ها معمولاً بعد از معاینه و تخمین تعداد گرافت، رقم نهایی را اعلام می‌کنند و با تورم، نرخ‌ها ممکن است چند بار در سال عوض شود.

قیمت هر گرافت؛ عددی که باید بپرسید

بیشتر کلینیک‌ها قیمت را پکیجی اعلام می‌کنند، اما چیزی که در واقع می‌خرید گرافت است. هر گرافت یک واحد کوچک از پوست است که معمولاً ۱ تا ۴ تار مو در خودش دارد. پس اگر دو کلینیک قیمت یکسانی بدهند و یکی ۲۵۰۰ گرافت بکارد و دیگری ۳۵۰۰ گرافت، در واقع دو خدمت متفاوت می‌فروشند.

یک حساب ساده کار را راحت می‌کند: قیمت کل را بر تعداد گرافتی که در قرارداد نوشته می‌شود تقسیم کنید. مثلاً اگر مرکزی برای ۳۰۰۰ گرافت ۲۱ میلیون تومان بخواهد، هر گرافت برای شما ۷ هزار تومان تمام می‌شود. با همین یک عدد، مقایسه پیشنهادها خیلی شفاف‌تر می‌شود.

چند گرافت لازم دارید؟

تعداد گرافت به اندازه ناحیه طاسی بستگی دارد. پزشکان ریزش موی مردانه را معمولاً با مقیاس نوروود (Norwood) درجه‌بندی می‌کنند. به‌طور تقریبی:

عقب رفتن خط رویش و خالی شدن شقیقه‌ها (درجه ۲ و ۳): حدود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ گرافت

ریزش جلوی سر تا نزدیک وسط سر (درجه ۴): حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرافت

طاسی گسترده جلو و فرق سر (درجه ۵ و ۶): ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرافت یا بیشتر که گاهی در دو جلسه انجام می‌شود

عدد دقیق را فقط پزشک بعد از معاینه ناحیه دهنده می‌تواند بگوید. ظرفیت پشت سر محدود است و اگر بیش از اندازه از آن برداشت شود، آن ناحیه برای همیشه کم‌پشت می‌ماند.

چه چیزهایی قیمت کاشت مو در تهران را بالا و پایین می‌برد؟

چه کسی کار را انجام می‌دهد

در بعضی مراکز، پزشک خودش خط رویش را طراحی می‌کند و در برداشت و کاشت حضور دارد. در بعضی دیگر، بخش بزرگی از کار به تکنسین‌ها سپرده می‌شود. حضور پزشک از ابتدا تا انتهای عمل، قیمت را بالاتر می‌برد. پیش از قرارداد صریح بپرسید چه کسی گرافت‌ها را برمی‌دارد و چه کسی آن‌ها را می‌کارد.

کیفیت ناحیه دهنده

اگر موهای پشت سر پرپشت و ضخیم باشد، با گرافت کمتر نتیجه بهتری می‌گیرید. اما اگر ناحیه دهنده ضعیف باشد، ممکن است پزشک روش ترکیبی یا BHT را پیشنهاد کند که هم زمان‌برتر است و هم گران‌تر.

منطقه و امکانات کلینیک

هزینه اجاره و نگهداری یک کلینیک در شمال تهران با مرکز و جنوب شهر فرق دارد و این تفاوت مستقیم در قیمت دیده می‌شود. اتاق عمل استاندارد، تجهیزات استریل و برنامه پیگیری بعد از عمل هم سهم خودشان را دارند. البته آدرس گران به‌تنهایی تضمین کیفیت نیست.

تراکم و طراحی خط رویش

اگر تراکم بالا و خط رویشی کاملاً طبیعی می‌خواهید، کار به زمان و دقت بیشتری نیاز دارد. بعضی کلینیک‌ها برای کاشت با تراکم بالا پکیج جداگانه و گران‌تری دارند.

کلینیک را با چه معیاری انتخاب کنیم؟

ارزان‌ترین پیشنهاد معمولاً بهترین انتخاب نیست، ولی گران‌ترین هم لزوماً بهترین نیست. چند کار ساده کمک می‌کند با خیال راحت‌تری تصمیم بگیرید:

نام و شماره نظام پزشکی پزشک مسئول را بپرسید و آن را در سامانه سازمان نظام پزشکی جست‌وجو کنید.

نمونه‌کارهای واقعی را با تاریخ و از زاویه‌های مختلف ببینید، نه فقط عکس‌های دست‌کاری‌شده شبکه‌های اجتماعی.

مطمئن شوید تعداد گرافت در قرارداد نوشته می‌شود.

درباره داروها، ویزیت‌های پیگیری و شرایط ترمیم در صورت نتیجه ضعیف سؤال کنید.

تجربه کسانی که قبلاً در یک مرکز کاشت کرده‌اند هم خیلی به کار می‌آید. اگر می‌خواهید چند مرکز را کنار هم ببینید، در فهرست کلینیک‌های کاشت مو تهران امتیاز و نظر مراجعه‌کننده‌ها برای هر کلینیک آمده و می‌توانید پیش از تماس، گزینه‌ها را کمتر کنید. بعد با دو یا سه مرکز مشاوره حضوری بگیرید و پیشنهادها را با معیار قیمت هر گرافت مقایسه کنید.

هزینه‌هایی که در قیمت اولیه نمی‌بینید

قیمتی که پشت تلفن می‌شنوید معمولاً فقط هزینه خود عمل است. چند خرج دیگر هم پیش می‌آید که بهتر است از قبل در بودجه‌تان باشد. رقم‌های زیر تقریبی است و از نرخ‌های اعلام‌شده کلینیک‌ها در بهار ۱۴۰۵ آمده است:

داروهای بعد از عمل: حدود ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان

شامپو مخصوص: ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، و کرم یا لوسیون: ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

ویزیت پیگیری، اگر رایگان نباشد: ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان برای هر جلسه

PRP برای تقویت موهای کاشته‌شده: ۲ تا ۵ میلیون تومان برای هر جلسه

ترمیم یا کاشت تکمیلی در صورت نیاز: ۳ تا ۱۰ میلیون تومان

حتماً بپرسید کدام‌یک از این موارد داخل پکیج است. بعضی کلینیک‌ها یکی دو جلسه PRP و ویزیت‌های پیگیری را رایگان حساب می‌کنند. همین موضوع ممکن است پیشنهادی را که در نگاه اول گران‌تر است، در عمل به‌صرفه‌تر کند.

کاشت مو ارزان؛ کجا باید شک کنید؟

تبلیغ‌هایی مثل «کاشت نامحدود با قیمت استثنایی» وسوسه‌کننده‌اند، اما چند نشانه باید شما را حساس کند:

قول «گرافت نامحدود» بدون معاینه ناحیه دهنده

معلوم نبودن نام پزشک یا حاضر نبودن او در روز عمل

فشار برای پرداخت فوری بیعانه با تخفیف «فقط امروز»

نبود قرارداد مکتوب و فاکتور رسمی

هزینه درست کردن یک کاشت ناموفق، مثل پشت سر تخلیه‌شده یا خط رویش غیرطبیعی، معمولاً خیلی بیشتر از تفاوت قیمت اولیه است، چون موی برداشته‌شده از ناحیه دهنده دوباره درنمی‌آید.

کاشت مو اقساطی در تهران

بسیاری از کلینیک‌های تهران پرداخت قسطی دارند؛ یعنی بخشی از مبلغ را پیش از عمل می‌گیرند و باقی را در چند ماه. پیش از قبول این شرایط، قیمت نقدی و قسطی را کنار هم بگذارید، چون گاهی همان پکیج در حالت اقساطی چند میلیون گران‌تر حساب می‌شود. بپرسید ضمانت چک است یا سفته، و اگر عمل به هر دلیلی عقب افتاد، بیعانه چطور برمی‌گردد.

جمع‌بندی

قیمت کاشت مو تهران در سال ۱۴۰۵ برای بیشتر افراد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان است، اما عدد واقعی شما را تعداد گرافت، روش کاشت و خدمات بعد از عمل مشخص می‌کند. پیش از تصمیم، قیمت هر گرافت را حساب کنید، هزینه‌های جانبی را بپرسید و با دو یا سه مرکز مشاوره بگیرید. ارزان‌ترین پیشنهاد فقط وقتی واقعاً ارزان است که مجبور نشوید نتیجه‌اش را دوباره درست کنید.

مهم: قیمت‌های این مطلب بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده کلینیک‌های تهران در نیمه اول ۱۴۰۵ است و ممکن است تغییر کند. آخرین به‌روزرسانی: مهر ۱۴۰۵

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