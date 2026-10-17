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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

یک برد و ۲ باخت برای نمایندگان بوچیا ایران

یک برد و ۲ باخت برای نمایندگان بوچیا ایران

در روز نخست رقابت‌های بوچیای بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶، سه ورزشکار ایران به مصاف رقبای خود رفتند که یک برد و دو شکست حاصل تلاش ورزشکاران ایران در دور نخست مسابقات بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‌های امروز شنبه ٢۵ مهرماه بوچیا، ندا غائبی بازیکن BC۲ با نتیجه هشت بر یک، «تان یی» از سنگاپور را شکست داد.

مریم ملکی فلاح نماینده BC۴ کشورمان در گروه بانوان، مقابل حریف هنگ کنگی خود قرار گرفت و هشت بر یک شکست خورد. ملکی‌فلاح یک مسابقه دیگر با حریفی از قزاقستان دارد.

حسین اسماعیلی نماینده BC۴ ایران در گروه مردان نیز مقابل «لئونگ یوک» از هنگ‌کنگ با نتیجه ۱۰ بر ۳ شکست خورد. اسماعیلی نیز یک شانس دیگر دارد و باید تا ساعتی دیگر مقابل «کوان پوک» از تایلند مسابقه بدهد.

ایران در این دوره از بازی‌ها سه نماینده در رشته بوچیا دارد.

کد مطلب 6980310

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