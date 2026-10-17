به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح مدرسه زنده یاد قادری و پروژه های نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان اظهار کرد: حضور خیرین در عرصه مدرسه‌سازی، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که آثار و برکات آن در آینده جامعه نمایان خواهد شد.

وی افزود: یکی از بهترین اقدامات انسان پس از انجام واجبات و فرایض دینی، انجام کارهای خیر و ماندگاری همچون مدرسه‌سازی است؛ چراکه تا زمانی که این مدرسه پابرجاست و دانش‌آموزان در آن تحصیل می‌کنند و به مدارج عالی می‌رسند و به جامعه خدمت می‌کنند، خیر و برکت این اقدام نیز برای بانیان آن استمرار خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در استان بیان کرد: با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، طی دو سال گذشته حدود سه هزار و ۴۰۰ پروژه در چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسیده و برای جبران کمبودها نیز عملیات اجرایی یک‌هزار پروژه جدید آغاز شده است.

آذر با اشاره به اجرای پروژه‌های آموزشی در استان تصریح کرد: در حوزه آموزش‌وپرورش، ۱۶۱ پروژه در دستور کار قرار دارد که اجرای آن‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت فضاهای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت در آموزش‌وپرورش از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم به شمار می‌رود، ادامه داد: این رویکرد تنها به توسعه فضاهای فیزیکی مدارس محدود نمی‌شود، بلکه ارتقای کیفیت آموزش، توجه به معیشت فرهنگیان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان را نیز در بر می‌گیرد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در چارچوب این برنامه، حذف مدارس کانکسی مستقل با بیش از ۱۰ دانش‌آموز، جمع‌آوری مدارس سنگی، تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و ارتقای سرانه فضای آموزشی در مناطقی که با کمبود جدی مواجه هستند، باید با جدیت دنبال شود.

آذر خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، خیرین مدرسه‌ساز و واحدهای تولیدی است. شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود در توسعه زیرساخت‌های آموزشی مشارکت کنند.

وی ضمن قدردانی از همکاری واحدهای تولیدی استان در این زمینه گفت: مشارکت بخش خصوصی و صنایع در کنار حمایت خیرین می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های آموزشی و رفع محرومیت‌های موجود را تسریع کند.

مشارکت خیرین چهارمحال و بختیاری با وجود محدودیت‌های اقتصادی ارزشمند است

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های عمومی اظهار کرد: گاهی مشارکت خیرین استان‌های برخوردار از صنایع گسترده، تجارت پررونق و ظرفیت‌های بزرگ کشاورزی با مشارکت خیرین چهارمحال و بختیاری مقایسه می‌شود، در حالی که شرایط اقتصادی این استان‌ها با یکدیگر تفاوت دارد.

وی افزود: بر اساس آمار مطرح‌شده، سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰.۶ تا ۰.۷ درصد است؛ ازاین‌رو، مشارکت خیرین استان در فعالیت‌های عام‌المنفعه، به‌ویژه مدرسه‌سازی، با توجه به محدودیت‌های اقتصادی موجود، شایسته قدردانی ویژه است.

آذر با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های مردمی در اجرای طرح‌های عمرانی عنوان کرد: خیرین چهارمحال و بختیاری علاوه بر فعالیت‌های خیرخواهانه، در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی نیز حضوری مؤثر دارند و مشارکت آنان در ساخت و توسعه مدارس، جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان گفت: دوران تحصیل یکی از ارزشمندترین و تکرارنشدنی‌ترین مقاطع زندگی است و دانش‌آموزان باید از فرصت‌ها و امکانات آموزشی که در اختیار دارند، به بهترین شکل استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تفاوت امکانات آموزشی امروز با گذشته افزود: در دوران تحصیل ما، دسترسی به کتاب‌های درسی و کمک‌آموزشی با محدودیت‌هایی همراه بود و تهیه برخی کتاب‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نبود؛ به‌گونه‌ای که گاهی کتاب‌ها در تعداد محدود تهیه و میان دانش‌آموزان توزیع می‌شد.

آذر خاطرنشان کرد: امروز امکانات آموزشی بیشتری در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد و لازم است آنان با بهره‌گیری از تلاش معلمان، مدیران و معاونان مدارس و استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، مسیر پیشرفت علمی خود را هموار کنند.