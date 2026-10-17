به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تالار وحدت تهران پنجشنبه ۲۳ مهر میزبان کنسرت ارکستر «چکاوک» بود؛ اجرایی که بخش عمده آن به آثار جهانبخش پازوکی اختصاص داشت.

قطعات «بهتر از من»، «چگونه چگونه»، «بزن بارون»، «زندگی»، «نشناخته»، «زندگی راستی چه زود می‌گذره» و «پیری» از جمله آثاری بودند که شعر و آهنگ آنها از جهانبخش پازوکی است.

در این کنسرت، محمد افروز، مجید حسین‌خانی و مجید حنطوش‌زاده به‌عنوان خوانندگان روی صحنه رفتند، آثاری که حین اجرای بسیاری از قطعات، با همخوانی حاضران در سالن همراه شد.

به گفته برگزارکنندگان تازه ترین کنسرت ارکستر ««چکاوک»»، یکی از ویژگی‌های این اجرا، حضور هم‌زمان یک استاد آواز و شاگردش روی صحنه بود؛ تجربه‌ای که به گفته برگزارکنندگان، برای نخستین بار در کنسرت‌های ارکستر «چکاوک» رقم خورد. در این چارچوب محمد افروز از خوانندگان مکتب گلپا هم زمان با آثاری که روی صحنه برد از حضور یکی از شاگردانش با نام مجید حنطوش زاده بهره گرفت.

رضا شایسته رهبر ارکستر «چکاوک»، با ابراز خرسندی از همراهی تماشاگران با اجرا گفت: خوشحالم از اینکه موسیقی ارکسترال هم توانست با اجرای آثار فاخر، همراهی و همخوانی تماشاگران را رقم بزند.

وی درباره هدف خود از اجرای این آثار افزود: هدفم این است که آثار چند آهنگساز مهم موسیقی ایران را با ارکستر «چکاوک» روی صحنه ببریم. چندصد آهنگ وجود دارد که از آثار نوستالژیک موسیقی ما هستند.

رضا شایسته نیز با اشاره به همین همراهی، از ادامه مسیر اجرای آثار آهنگسازان مهم موسیقی ایران با ارکستر «چکاوک» سخن گفت؛ مسیری که به گفته او، ظرفیت چندصد اثر نوستالژیک موسیقی ایران را پیش روی این ارکستر قرار می‌دهد.

وحید تاج، پوریا اخواص، کیانوش گرامی، رضا بنفشه‌خواه، سیاوش طهمورس، خشایار راد و ناصر آقایی از مهمانان ویژه این اجرا بودند.