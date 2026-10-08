به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر چکاوک در تازه‌ترین اجرای خود سراغ بخشی از ماندگارترین آثار موسیقی ایران می‌رود؛ اجرایی که علاوه بر حضور ۳ خواننده، یک چهره تازه را نیز به جامعه موسیقی معرفی خواهد کرد.

این ارکستر پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ روی صحنه می‌رود و محمد افروز، مجید حسین‌خانی و مجید حنطوش‌زاده به عنوان خوانندگان این اجرا حضور خواهند داشت.

حنطوش‌زاده چهره‌ای تازه در عرصه موسیقی است که از طریق ارکستر چکاوک به مخاطبان معرفی می‌شود؛ اتفاقی که به یکی از رویکردهای این ارکستر در سال‌های فعالیتش تبدیل شده است.

ارکستر چکاوک در سال‌های گذشته با فراهم کردن فرصت اجرا برای خوانندگان جوان، زمینه معرفی و حضور آنها در فضای حرفه‌ای موسیقی را فراهم کرده و شماری از خوانندگان جوان نیز فعالیت خود را در کنار این ارکستر دنبال کرده‌اند.

در اجرای پیش‌رو، آثار جهانبخش پازوکی محور برنامه قرار دارند؛ آهنگسازی که بخش قابل توجهی از آثارش در حافظه موسیقی و شنیداری چند نسل از مخاطبان ایرانی باقی مانده است.

چکاوک با تکیه بر همین میراث موسیقایی، تلاش دارد آثار پازوکی را در قالب اجرای زنده دوباره پیش روی مخاطبان قرار دهد؛ رویکردی که در سال‌های فعالیت این ارکستر نیز دنبال شده و بر بازخوانی آثار آهنگسازان و هنرمندان نسل‌های گذشته استوار است.

رضا شایسته رهبر ارکستر چکاوک معتقد است که آثار پازوکی ظرفیت آن را دارند که بارها و در اجراهای مختلف روی صحنه بروند و هر بار وجه تازه‌ای از آنها برای مخاطب شنیده شود.

از سوی دیگر، ترکیب اعضای ارکستر نیز نشان‌دهنده تداوم این مسیر است. بنا بر اعلام رهبر ارکستر چکاوک، حدود ۹۰ درصد اعضای این ارکستر در یک دهه اخیر ثابت بوده‌اند؛ موضوعی که امکان ادامه قدرتمندتر مسیر و رسالت اصلی ارکستر را فراهم کرده است.

پرداختن به آثار گذشتگان و زنده نگه داشتن بخشی از میراث موسیقی ایران، همچنان یکی از محورهای فعالیت ارکستر چکاوک است؛ مسیری که این‌بار با صدای ۳ خواننده و در میان آنها یک چهره تازه، ادامه پیدا می‌کند.