«خون طلایی آمنه» به «یک روز مستند» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه «یک روز با مستند»، «خون طلایی آمنه» ساخته حبیب احمدزاده فردا یکشنبه پنجم مهر ساعت ۱۸ در پردیس چارسو نمایش داده می‌شود. رامتین شهبازی مجری کارشناس نمایش‌های «یک روز با مستند» است.

«خون طلایی آمنه» درباره بیماری نادر آمنه است، او به کما می‌رود و در بیمارستان مشخص می‌شود که خون او از گروه‌های طلایی است و هیچ نمونه سازگاری حتی از بین اعضای خانواده‌اش وجود ندارد. این خون به‌حدی نایاب بود که توسط سازمان انتقال خون در سطح بین‌المللی برای یافتن آن تلاش‌های دامنه‌داری آغاز شد.

حبیب احمدزاده نویسنده، پژوهشگر و کارگردان سینمای مستند است، او ساخت مستندهای «آخرین تیر آرش»، «موج زنده» و «بهترین مجسمه دنیا» را در کارنامه دارد.