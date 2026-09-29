«بحران خاموش» را در «یک روز با مستند» ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «بحران خاموش» ساخته محمدحسین حقیقی ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۲ مهر در قالب برنامه «یک روز با مستند» در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو روی پرده میرود.
این مستند درباره مسئله جمعیت و سالخوردی در ایران و پیامدهای آن است. مجید دوخته چیزاده تهیه کنندگی «بحران خاموش» را برعهده دارد.
رامتین شهبازی کارشناس و مجری این برنامه هفتگی است.
«بحران خاموش» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در هجدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت و جایزه ویژه مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری را دریافت کرد.
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