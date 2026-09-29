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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

«بحران خاموش» را در «یک روز با مستند» ببینید

«بحران خاموش» را در «یک روز با مستند» ببینید

مستند «بحران خاموش» ساخته محمدحسین حقیقی یکشنبه ۱۲ مهر در پردیس سینمایی چارسو روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «بحران خاموش» ساخته محمدحسین حقیقی ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۲ مهر در قالب برنامه «یک روز با مستند» در سالن شماره ۲ پردیس سینمایی چارسو روی پرده می‌رود.

این مستند درباره مسئله جمعیت و سالخوردی در ایران و پیامدهای آن است. مجید دوخته چی‌زاده تهیه کنندگی «بحران خاموش» را برعهده دارد.

رامتین شهبازی کارشناس و مجری این برنامه هفتگی است.

«بحران خاموش» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت و جایزه ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را دریافت کرد.

کد مطلب 6962543
ندا زنگینه

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