به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد محسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای ساماندهی سامانه‌های دولتی، از احصا و تحلیل اطلاعات حدود ۳۲۰۰ سامانه عمومی و مشترک متعلق به بیش از ۲۳۰ دستگاه و سازمان و شناسایی ۱۲۹۱ سامانه تخصصی خبر داد.

وی با بیان اینکه تعدد سامانه‌های دولتی و فعالیت جزیره‌ای دستگاه‌ها، ارائه خدمات یکپارچه به مردم و کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کند، اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ساماندهی سامانه‌ها و حرکت به سمت دولت یکپارچه، تعامل‌پذیر و خدمت‌محور را در دستور کار قرار داده است.

بررسی سامانه‌ها با هدف جلوگیری از موازی‌کاری

صدر افزود: تاکنون اطلاعات حدود ۳۲۰۰ سامانه عمومی و مشترک در حوزه‌هایی مانند منابع انسانی، امور مالی، تدارکات و خدمات اداری احصا و تحلیل شده است. همچنین ۱۲۹۱ سامانه تخصصی در سطح وزارتخانه‌ها و نهادهای بالادستی شناسایی شده و ۱۰۰ سامانه دولتی نیز با هدف بررسی ضرورت ایجاد، شناسایی ظرفیت‌های مشابه و جلوگیری از موازی‌کاری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر ضرورت ساماندهی متناسب با شرایط و نیازهای هر دستگاه، از طرح «ایران‌بوم» به‌عنوان یکی از محورهای بازطراحی ارائه خدمات دولت یاد کرد و گفت: در این طرح، ارائه خدمات بر اساس نیاز مردم و کسب‌وکارها و فارغ از مرزبندی‌های سازمانی دنبال می‌شود و طراحی و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مرحله نخست طرح ایران‌بوم، هشت زیست‌بوم دیجیتال شامل زمین و ملک، تجارت فرامرزی، مالیات، سلامت، لجستیک، زنجیره تأمین، انرژی و کشاورزی در اولویت قرار گرفته‌اند.

ایران‌بوم؛ بستری برای تعامل‌پذیری سامانه‌های دولتی

صدر با تأکید بر اینکه ایران‌بوم جایگزین تمام سامانه‌های تخصصی دولت نخواهد شد، تصریح کرد: هدف این طرح، ایجاد معماری تعامل‌پذیر برای هماهنگی فرایندهای بین‌سازمانی و تسهیل تبادل داده میان دستگاه‌هاست تا مردم و فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات، ناگزیر به مراجعه به مسیرهای متعدد و سامانه‌های پراکنده نباشند.

وی مرکز ملی تبادل اطلاعات، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، زیرساخت‌های ابری و سکوی اطلاعات و خدمات مکانی «ژئونت» را از اجزای مکمل این برنامه برشمرد و افزود: توسعه این زیرساخت‌ها در کنار ساماندهی سامانه‌های موجود، زمینه تحقق دولت دیجیتال یکپارچه را فراهم می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش خصوصی را برای پیشبرد این برنامه ضروری دانست و گفت: وزارت ارتباطات مسئولیت راهبری و توسعه زیرساخت‌های مشترک را بر عهده دارد، اما اصلاح فرایندها و مدیریت داده‌های تخصصی به همکاری دستگاه‌های متولی هر فرایند وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: کاهش پیچیدگی دریافت خدمات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های ناشی از تعدد سامانه‌ها به مردم و کسب‌وکارها، از اهداف اصلی ساماندهی سامانه‌های دولتی و توسعه دولت دیجیتال یکپارچه است.