بازی، اتصال و درآمد؛ سه ضلع دنیای تازه گیمینگ

به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت بازی‌های دیجیتال در سال‌های اخیر از یک سرگرمی صرف به زیست‌بومی گسترده متشکل از زیرساخت‌های شبکه، میزبانی سرور و تولید محتوا بدل شده است. در جریان رویداد ملی «مانوین» که در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان به کار خود پایان داد، توسعه زنجیره خدمات صنعت گیمینگ به عنوان یکی از محورهای جدید خدمات دیجیتال همراه اول معرفی شد. محمدحسین مظفریان، از اداره ارتباطات بازاریابی (مارکام) همراه اول، به تشریح راهکارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این اپراتور برای کاربران این حوزه پرداخت.



توسعه زیرساخت مسابقات و اختصاص جایزه ۲ میلیارد تومانی

پایین نگه‌داشتن زمان تاخیر (پینگ) و پایداری پهنای باند از چالش‌های بنیادین گیمرها در اتصال آنلاین به شمار می‌رود. مظفریان با اشاره به راهکار سخت‌افزاری ارائه‌شده در این حوزه گفت: توسعه بسته اختصاصی گیمینگ با عرضه مودم‌های ویژه در دو استاندارد ارتباطی 4G و 5G آغاز شده است. این مودم‌ها با طراحی ظاهری متناسب با سلیقه مخاطبان و بهینه‌سازی فنی برای کاهش نوسانات اتصال و حفظ پایداری پینگ، در بستر فروشگاه آنلاین همراه اول در دسترس قرار گرفته‌اند.



بخش دوم برنامه این اپراتور به میزبانی رویدادهای رقابتی آنلاین اختصاص دارد. به گفته این کارشناس ارتباطات بازاریابی همراه اول هم‌اکنون اولین دوره مسابقات بزرگ بازی‌های دیجیتال بر بستر پلتفرم رقابتی همراه اول با مجموع جوایز ۲ میلیارد تومانی در حال پیگیری است. برنامه‌ریزی فنی این سامانه به‌گونه‌ای انجام شده که افزون بر برگزاری رویدادهای رقابتی در مقیاس ملی، زیرساخت ارتباطی و میزبانی از عناوین مختلف بازی‌های فعال در کشور را نیز تامین کند.



پیاده‌سازی مدل «بازی برای درآمد» در سوپراپلیکیشن همراه من

مظفریان در ادامه به توسعه سامانه «بازی من» اشاره کرد و افزود: این محصول جدید قرار است طی ماه‌های آینده در ساختار سوپراپلیکیشن «همراه من» پیاده‌سازی شود. این بستر با به‌کارگیری الگوهای بازی‌وارسازی و مدل تعاملی «بازی برای درآمد» (Play-to-Earn)، شامل ماموریت‌های روزانه، جداول امتیازات رده‌بندی و بازی‌های شناختی خواهد بود.



او در پایان با اشاره به ابعاد بازار هدف ادامه داد: سوپراپلیکیشن همراه من در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون کاربر فعال دارد؛ اما مخاطب محوری بسته خدمات سه‌گانه گیمینگ (شامل مودم، پلتفرم تورنمنت و بازی‌وارسازی)، به‌طور ویژه نسل Z است؛ جامعه‌ای که توسعه فناوری‌های نرم متناسب با رفتارهای دیجیتال آنها، در اولویت برنامه‌های امسال این اپراتور قرار دارد.

