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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی

انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی

نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: صبح امروز دومین سوپر نفتکش متخلف با برخورد به مین دریایی در آتش مهیبی شعله‌ور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: صبح امروز دومین سوپر نفتکش متخلف با برخورد به مین دریایی در آتش مهیبی شعله‌ور شد.

در این اطلاعیه آمده است: این سوپر نفتکش نیز بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام داشت که با فریب ارتش متجاوز امریکایی با خاموش نمودن تمامی سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش کرد از مسیر غیر قانونی عبور کند که پس از برخورد با مین، منجر به انفجار مهیبی در موتورخانه شناور شد و کشتی متخلف در جای خود متوقف گردید.

کد مطلب 6980578
محسن صمیمی

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