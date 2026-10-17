انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد: صبح امروز دومین سوپر نفتکش متخلف با برخورد به مین دریایی در آتش مهیبی شعله‌ور شد.



در این اطلاعیه آمده است: این سوپر نفتکش نیز بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام داشت که با فریب ارتش متجاوز امریکایی با خاموش نمودن تمامی سامانه های موقعیت یاب و راداری، تلاش کرد از مسیر غیر قانونی عبور کند که پس از برخورد با مین، منجر به انفجار مهیبی در موتورخانه شناور شد و کشتی متخلف در جای خود متوقف گردید.