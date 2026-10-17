تکذیب ادعای ورود یک خانم به چینش داوران فوتبال!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ضمن تکذیب ادعاهای مطرح‌شده در این باره،تأکید می‌شود بررسی‌های لازم درباره موضوع یادشده، از مدت‌ها قبل توسط حراست فدراسیون فوتبال انجام شده و نتایج این بررسی‌ها، ادعای مطرح‌شده را مردود می‌داند.

همچنین، برخلاف ادعای مطرح‌شده در مصاحبه منتشرشده، تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تشکیل نشده است. فدراسیون با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار و جایگاه جامعه داوری کشور و لزوم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انتشار اخبار، اعلام می‌کند انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب ادعاهای اثبات‌نشده به اشخاص، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد.

بر همین اساس، فدراسیون ضمن پیگیری موضوع از طریق کمیته اخلاق، بررسی و طرح شکایت نزد مراجع قضایی را نیز با هدف رسیدگی قانونی به موضوع و تعقیب منتشرکنندگان و بازنشرکنندگان ادعای کذب یادشده، در دستور کار خود قرار خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یک ماه گذشته شایعاتی درباره ارتباط یک خانم در چینش داوران بازی های لیگ دسته دوم و نحوه تعامل او با تنی چند از داوران این رقابت ها در چند شهر خاص مطرح شده بود که پس از گذشت یک ماه با واکنش رسمی فدراسیون و تکذیب این موضوع روبرو شد.