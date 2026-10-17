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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

همسطح‌سازی مزار شهدای وادی رحمت تبریز به پیشرفت ۴۰ درصدی رسید

همسطح‌سازی مزار شهدای وادی رحمت تبریز به پیشرفت ۴۰ درصدی رسید

تبریز- شهردار منطقه ۲ تبریز از پیشرفت ۴۰ درصدی فاز سوم پروژه مسقف‌سازی گلزار شهدای وادی رحمت با محوریت همسطح‌سازی مزار مطهر شهدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس هاشمی روز شنبه با اعلام این خبر گفت: فاز سوم همسطح سازی مزار مطهر شهدا با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ در مرحله همسطح سازی مزار مطهر شهدا ادامه دارد با این توضیح که همسطح سازی مزار در ضلع شمالی این پروژه به اتمام رسیده است.

شهردار منطقه ۲ با عنوان اینکه احداث معبر میانی مزار شهدا به اجرا درآمده است افزود: برای اجرای فاز سوم این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که اجرای آن در مرحله همسطح سازی قبور مطهر شهدا و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی تداوم دارد.

به گفته هاشمی، سایر فعالیت‌های عمرانی پروژه مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت که در مراحل بعدی به اجرا در می‌آید شامل نورپردازی و تامین روشنائی این پروژه است.

شهردار منطقه ۲، ادای احترام به روح مطهر شهدای والامقام و تکریم خانواده‌های معزز شهیدان را از اهداف ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت بیان کرده و طرح توسعه این پروژه را از فعالیت های آتی شهرداری منطقه ۲ اعلام کرد.

کد مطلب 6980691

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    نظرات

    • حسین پور IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      آی کاش تمامی قبر های وادی رحمت تبریز،همسطح سازی می‌شدند.باتشکر
    • بازنشسته IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      0 0
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      همه قبور را هم سطح کنید قبلا می گفتند قبر نباید سایه داشته باشه فقط قبر علما و دانشمندان باید بالا باشه امروزه سنگ قبور غیر متعارف استفاده میشه که فضای راه رفتن هم غصب می کنند

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