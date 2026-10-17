به گزارش خبرگزاری مهر، عباس هاشمی روز شنبه با اعلام این خبر گفت: فاز سوم همسطح سازی مزار مطهر شهدا با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ در مرحله همسطح سازی مزار مطهر شهدا ادامه دارد با این توضیح که همسطح سازی مزار در ضلع شمالی این پروژه به اتمام رسیده است.

شهردار منطقه ۲ با عنوان اینکه احداث معبر میانی مزار شهدا به اجرا درآمده است افزود: برای اجرای فاز سوم این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که اجرای آن در مرحله همسطح سازی قبور مطهر شهدا و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی تداوم دارد.

به گفته هاشمی، سایر فعالیت‌های عمرانی پروژه مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت که در مراحل بعدی به اجرا در می‌آید شامل نورپردازی و تامین روشنائی این پروژه است.

شهردار منطقه ۲، ادای احترام به روح مطهر شهدای والامقام و تکریم خانواده‌های معزز شهیدان را از اهداف ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت بیان کرده و طرح توسعه این پروژه را از فعالیت های آتی شهرداری منطقه ۲ اعلام کرد.