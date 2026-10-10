خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ کوثر رستمی: کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای که با هدف گرامیداشت یاد شهدای میناب و انتقال پیام همدلی و صلح عازم بندرعباس شده است، ۱۸ مهرماه وارد تبریز شد؛ سفری که در جریان آن، اعضای کاروان با حضور در مدرسه شهید کلیدی منطقه اسبس و گلزار شهدای وادی رحمت، یاد شهدای میناب و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

این کاروان پس از عبور از مرز رازی، مسیر خود را به سمت بندرعباس ادامه می‌دهد. حضور دوچرخه‌سواران در تبریز، علاوه بر توقفی در مسیر طولانی این سفر، فرصتی برای ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای میناب و انتقال پیام کودکان تبریزی به همسالان خود در جنوب کشور بود.

از دیاربکر تا بندرعباس؛ سفر برای رساندن پیام شهدای میناب

کمال یوجل، مسئول کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای، در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از این حرکت را زنده نگه‌داشتن یاد شهدای میناب و رساندن پیام این حادثه به مردم ترکیه و دیگر نقاط جهان عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور ۲۵ دوچرخه‌سوار در این کاروان گفت: اعضای این گروه پیش از حرکت در دیاربکر فعالیت داشتند و سپس سفر خود را به مقصد بندرعباس آغاز کردند تا با یادآوری شهادت مردم میناب، پیام و احساسات انسانی خود را به دوستانشان در ترکیه، مردم سراسر جهان و کسانی که خواهان صلح هستند، منتقل کنند.

یوجل توضیح داد که این حرکت با هدف جلب توجه افکار عمومی به آنچه ظلم و کشتار در میناب توصیف می‌کند، شکل گرفته است. به گفته او، اعضای کاروان می‌خواستند این موضوع را به گوش مردم جهان برسانند و در کنار یادآوری جان‌باختگان، همدلی خود را با مردم آسیب‌دیده ابراز کنند.

مسئول این کاروان همچنین از تلاش برای همراه کردن هنرمندان در شهرهای مختلف ترکیه سخن گفت و توضیح داد که اعضای گروه در جریان فعالیت‌های خود، نام‌هایی را گردآوری کرده و در پی ارتباط دادن هنرمندان با این حرکت و رساندن پیام آن به مردم میناب بوده‌اند.

مدرسه شهید کلیدی؛ پیوند پیام کودکان تبریز و میناب

نخستین بخش از برنامه کاروان در تبریز، حضور در مدرسه شهید کلیدی منطقه اسبس بود؛ جایی که دانش‌آموزان با اهدای شاخه‌های گل از دوچرخه‌سواران استقبال کردند.

در این دیدار، یاد شهدای میناب با استفاده از نیمکت‌های نمادینی که برای گرامیداشت ۱۶۸ شهید این حادثه در مدرسه قرار داده شده بود، زنده نگه داشته شد. اعضای کاروان نیز با ادای احترام به این یادمان، در برنامه یادبود شهدای میناب شرکت کردند.

یکی از بخش‌های قابل توجه این دیدار، اهدای نقاشی‌ها، کتاب‌ها و مدادهای دانش‌آموزان به اعضای کاروان بود؛ هدایایی که قرار است به عنوان پیام دوستی کودکان تبریز به کودکان میناب و بندرعباس منتقل شود.

این اقدام، فرصتی برای پیوند دادن دو گروه از دانش‌آموزان در دو نقطه جغرافیایی متفاوت کشور فراهم کرد؛ کودکانی که از طریق نقاشی، کتاب و لوازم‌التحریر، پیام همدلی خود را به همسالانشان در جنوب ایران می‌رسانند.

حضور دوچرخه‌سواران در این مدرسه همچنین بخشی از برنامه یادبود شهدای میناب بود؛ برنامه‌ای که در آن، یاد جان‌باختگان با همراهی دانش‌آموزان و اعضای کاروان گرامی داشته شد.

ادای احترام به شهدا در وادی رحمت تبریز

بخش دیگری از برنامه کاروان در تبریز، حضور در گلزار شهدای وادی رحمت و ادای احترام به شهدای این شهر بود. اعضای کاروان با حضور در این مجموعه، یاد شهدای جنگ رمضان و دیگر شهدای آرمیده در گلزار را گرامی داشتند.

این دیدار در ادامه برنامه‌هایی انجام شد که کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای در مسیر خود برای یادبود شهدای میناب و بیان همدردی با خانواده‌های شهدا در نظر گرفته است.

برای اعضای کاروان، توقف در تبریز فرصتی بود تا در کنار ادامه مسیر ورزشی خود، در برنامه‌های یادبود شهدا نیز حضور یابند و پیام مورد نظرشان را از طریق دیدار با دانش‌آموزان و حضور در گلزار شهدا دنبال کنند.

ادامه مسیر تا بندرعباس

کاروان ۲۵ نفره دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای پس از حضور در تبریز، مسیر خود را به سمت بندرعباس ادامه می‌دهد. مقصد این سفر، علاوه بر پایان مسیر دوچرخه‌سواری، محل رساندن هدایای دانش‌آموزان تبریزی به کودکان میناب و بندرعباس نیز خواهد بود.

اظهارات کمال یوجل درباره هدف این حرکت نشان می‌دهد که اعضای کاروان، دوچرخه‌سواری را بستری برای رساندن پیام همدردی و جلب توجه افکار عمومی به شهدای میناب در نظر گرفته‌اند؛ پیامی که قرار است از مسیر شهرهای مختلف ایران و با همراهی گروهی از دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای به مقصد برسد.

حضور این کاروان در تبریز، با دیدار از مدرسه شهید کلیدی و گلزار شهدای وادی رحمت همراه شد؛ دو ایستگاهی که یاد شهدای میناب و جنگ رمضان را به برنامه سفر پیوند دادند و زمینه انتقال پیام دوستی دانش‌آموزان تبریزی به کودکان جنوب کشور را فراهم کردند.