پیرصالحی: حل مشکلات حوزه دارو نیازمند پیشنهادهای اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در نشست هم‌اندیشی رؤسا و مدیران سازمان غذا و دارو با اعضای تشکل‌ها و فعالان حوزه دارو، بر ضرورت عبور از بیان مشکلات و تمرکز بر راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های زنجیره تأمین دارو تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر اظهار داشت: بخش عمده منابع پیش‌بینی‌شده سالانه بیمه‌ها تاکنون هزینه شده و این سازمان‌ها با محدودیت جدی منابع مواجه هستند؛ موضوعی که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با قیمت‌گذاری و تأمین دارو باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مشکلات قیمت‌گذاری و تأمین ارز برای فعالان این حوزه شناخته‌شده است، گفت: هدف از برگزاری این نشست، صرفاً تکرار مشکلات نیست؛ بلکه می‌خواهیم در کنار شنیدن دغدغه‌های فعالان صنعت، راهکارهایی عملی و شدنی برای حل مسائل پیدا کنیم.

پیرصالحی با اشاره به ضرورت توجه به دیدگاه‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان زنجیره تأمین دارو افزود: در زمینه قیمت‌گذاری، تا جایی که امکان داشته باشد، اقدامات لازم انجام می‌شود؛ با این حال، محدودیت منابع مالی و توان پرداخت مردم نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود تا ضمن استمرار تأمین دارو، فشار مالی بر مردم کاهش یابد.

وی تأکید کرد: تعامل با فعالان حوزه دارو و بهره‌گیری از تجربه و پیشنهادهای آنان می‌تواند به شناسایی راهکارهای مؤثر برای تسهیل امور و رفع بخشی از مشکلات موجود کمک کند. از این رو، در این نشست تلاش می‌شود دیدگاه‌های حاضران با دقت شنیده شود و پیشنهادهای قابل اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

پیرصالحی ابراز امیدواری کرد؛ جمع‌بندی مباحث این نشست به دستیابی به راهکارهایی عملی برای بهبود شرایط تأمین دارو و تسهیل فعالیت فعالان این حوزه منجر شود.