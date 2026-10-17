به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی اظهار کرد: در جریان پایش‌های میدانی و تلاش‌های مستمر محیط‌بانان منطقه حفاظت شده سبزکوه، یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه مشاهده شد.

وی تصریح کرد: مشاهده خرس قهوه‌ای در این منطقه رخدادی ارزشمندی است که اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و صیانت از تنوع زیستی منطقه را یادآور می‌شود.

کریمی بیان داشت: خرس‌ها به‌عنوان بخشی از حیات‌وحش و زنجیره‌های بوم‌شناختی، در پویایی اکوسیستم‌های طبیعی نقش دارند و حضور آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از اهمیت حفاظتی زیستگاه باشد.

وی عنوان کرد: تداوم پایش حیات‌وحش، حفاظت از زیستگاه‌ها و کاهش تعارض میان انسان و حیات‌وحش، از اولویت‌های مدیریت مناطق تحت حفاظت است.

