به گزارش خبرگزاری مهر، احمد طهماسبی شاه‌منصوری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی از سوی دامداران مبنی بر مشاهده ردپای خرس در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده شیمبار، مأموران یگان حفاظت با هدف بررسی موضوع و رصد حضور حیات‌وحش، اقدام به پایش مستمر زیستگاه‌ها و نصب دوربین‌های تله‌ای در نقاط حساس و مستعد منطقه کردند.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، حضور یک قلاده خرس به همراه دو توله و همچنین یک قلاده کفتار به ثبت رسید که نشان‌دهنده برخورداری این منطقه از تنوع زیستی ارزشمند و زیستگاه مناسب برای گونه‌های شاخص حیات‌وحش است.

وی توضیح داد: ثبت چنین تصاویری، اهمیت اقدامات حفاظتی و پایش مستمر زیستگاه‌ها از سوی محیط‌بانان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

منطقه حفاظت‌شده شیمبار واقع در شهرستان اندیکا با ۵۰ هزار هکتار مساحت، یک منطقه کوهستانی و پوشیده از جنگل و درختان بلوط است. این منطقه دارای گونه‌های مختلف جانوری از جمله پلنگ، گرگ، خرس قهوه‌ای، گربه وحشی، گراز، خرگوش، شغال، کفتار، سنجاب، انواع خفاش، تشی، قوچ وحشی، کَل و بُز است.