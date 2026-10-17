کسب ۵۶۱ مدال کشوری و استانی ورزشی در محمودآباد

محمد فاضل‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته تربیت بدنی، با تشریح عملکرد هفت‌ماهه نخست سال جاری اداره ورزش و جوانان محمودآباد اظهار کرد: همزمان با هفته تربیت بدنی، ۲۰ برنامه شاخص ورزشی در شهرستان برگزار می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مسابقات استانی پرس سینه و بدنسازی، میزبانی رقابت‌های استانی تکواندو، ایروبیک و تنددرستی بانوان و مسابقات آمادگی جسمانی کارگری و کارمندی اشاره کرد.

وی با اشاره به موفقیت ورزشکاران محمودآبادی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افزود: در هفت ماه نخست سال جاری، ۱۳ ورزشکار و مربی شهرستان به اردوهای تیم ملی در رشته‌های مختلف دعوت شدند که شامل ۹ ورزشکار مرد، ۲ ورزشکار زن و ۲ مربی است.

رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد ادامه داد: این افراد در رشته‌هایی از جمله کشتی آزاد، کشتی ساحلی، کاراته، کاراته دانشجویی، ورزش دانش‌آموزی، جودو، بوکس، بسکتبال و پاراوزنه‌برداری به اردوهای تیم ملی راه یافتند که بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزش شهرستان در رشته‌های مختلف است.

فاضل‌زاده با اشاره به درخشش ورزشکاران محمودآبادی در رقابت‌های بین‌المللی گفت: ورزشکاران شهرستان در این مدت چهار مدال آسیایی و جهانی کسب کردند. امیرمهدی شاد به مدال برنز مسابقات بوکس نونهالان آسیا دست یافت و ستاره زارعی نیز در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان در رشته کاراته، دو مدال نقره و برنز کسب کرد.

وی افزود: روح‌الله حق‌شناس نیز با کسب مدال نقره مسابقات کشتی آزاد پیشکسوتان جهان، افتخار دیگری برای ورزش محمودآباد رقم زد.

رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد با تشریح آمار مدال‌آوری ورزشکاران شهرستان در رقابت‌های داخلی اظهار کرد: ورزشکاران محمودآبادی در مسابقات کشوری ۲۲۷ مدال شامل ۶۹ مدال در بخش آقایان و ۱۵۸ مدال در بخش بانوان کسب کردند.

وی افزود: در رقابت‌های استانی نیز مجموع مدال‌های کسب‌شده به ۳۳۴ مدال رسید که ۱۸۳ مدال به ورزشکاران مرد و ۱۵۱ مدال به ورزشکاران زن اختصاص داشت.

فاضل‌زاده با تأکید بر جایگاه بانوان در ورزش شهرستان تصریح کرد: سهم قابل توجه بانوان از مدال‌های کشوری و استانی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های این بخش نیازمند توجه بیشتر، فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب و حمایت مستمر برای تداوم موفقیت‌هاست.

رشد ۸ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده

وی در ادامه از افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده تا ۲۵ مهرماه، شمار ورزشکاران دارای بیمه ورزشی در محمودآباد به سه هزار و ۹۲۸ نفر رسیده است که یک‌هزار و ۸۹۹ نفر از آنان مرد و دو هزار و ۲۹ نفر زن هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد با بیان اینکه این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۸ درصدی دارد، خاطرنشان کرد: افزایش شمار ورزشکاران سازمان‌یافته، نشان‌دهنده گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی و ضرورت توجه به ایمنی و سلامت ورزشکاران است.

میزبانی از ۱۶۹ رویداد ورزشی

فاضل‌زاده میزبانی مسابقات را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای جایگاه ورزشی محمودآباد دانست و گفت: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۱۰ میزبانی در سطح مسابقات کشوری و ۱۵۹ میزبانی در سطح مسابقات استانی برای شهرستان ثبت شده است.

وی افزود: از مجموع میزبانی‌های استانی، ۱۲۳ رویداد در بخش آقایان و ۳۶ رویداد در بخش بانوان برگزار شده است که این روند فرصت مناسبی برای افزایش تجربه رقابتی ورزشکاران و معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان فراهم می‌کند.

فعالیت ۹۹ باشگاه خصوصی و حضور چهار تیم در لیگ‌های کشوری

رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد با اشاره به وضعیت باشگاه‌های ورزشی شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۹۹ باشگاه ورزشی خصوصی در محمودآباد فعالیت دارند و طی هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۱۶ مجوز جدید باشگاهی صادر و ۲۳ مجوز نیز تمدید شده است.

وی ادامه داد: چهار تیم از شهرستان نیز در لیگ‌های کشوری حضور دارند که این ظرفیت می‌تواند در ارتقای سطح فنی ورزشکاران، شناسایی استعدادهای جدید و افزایش تجربه حضور در رقابت‌های حرفه‌ای مؤثر باشد.

فاضل‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو، توسعه و بهسازی زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی را از مهم‌ترین نیازهای ورزش محمودآباد برشمرد و گفت: با وجود استعدادهای فراوان و دستاوردهای قابل توجه ورزشکاران شهرستان، تأمین اعتبار برای تکمیل، تجهیز و بهسازی اماکن ورزشی همچنان از مسائل مهم این حوزه است.

وی افزود: متأسفانه مشوق‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه ورزش و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی وجود ندارد و این مسئله می‌تواند روند توسعه امکانات و افزایش ظرفیت‌های ورزشی شهرستان را با محدودیت مواجه کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان محمودآباد با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران مستعد خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌شدن زمینه مناسب برای مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گام‌های مؤثرتری برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی برداشته شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای بانوان و آقایان ورزشکار محمودآبادی گفت: فراهم‌کردن امکانات مناسب، حمایت از استعدادهای جوان و تقویت زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه تداوم موفقیت ورزشکاران شهرستان را در رقابت‌های استانی، ملی و بین‌المللی فراهم کند.