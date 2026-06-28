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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

مسابقات کشوری سنگ‌نوردی در کنگان برگزار شد

مسابقات کشوری سنگ‌نوردی در کنگان برگزار شد

بوشهر- رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر گفت: مسابقات سنگ‌نوردی بلدرینگ کشوری آقایان و بانوان با حضور بیش از ۸۰ ورزشکار به میزبانی شهرستان کنگان برگزار شد.

مسعود احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات سنگ‌نوردی بلدرینگ کشوری آقایان و بانوان با هدف توسعه ورزش‌های المپیکی و ترویج رشته صعودهای ورزشی به میزبانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان کنگان برگزار شد.

وی اضافه کرد: این رقابت‌ها با همکاری هیئت سنگ‌نوردی استان بوشهر در سالن سنگ‌نوردی موج شهر کنگان برگزار شد و بیش از ۸۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در آن حضور داشتند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر ادامه داد: شرکت‌کنندگان در دو مرحله مقدماتی و فینال به رقابت پرداختند و مرحله نهایی مسابقات برگزار شد که در پایان نفرات برتر در بخش‌های آقایان و بانوان معرفی شدند.

احمدزاده بیان کرد: برگزاری مسابقات کشوری در استان بوشهر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در میزبانی رویدادهای ملی است و این هیأت با جدیت در مسیر توسعه سنگ‌نوردی گام برمی‌دارد.

وی افزود: این رقابت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی و رشد استعدادهای جوان در سطح کشور باشد و نقش مهمی در گسترش این رشته ایفا کند.

مسابقات کشوری سنگ‌نوردی در کنگان برگزار شد

نایب‌رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر نیز بیان کرد: استقبال گسترده ورزشکاران و حضور پررنگ بانوان نشان‌دهنده روند رو به رشد رشته سنگ‌نوردی در کشور است.

الهام راشدی ادامه داد: هیأت استان بوشهر با بهره‌گیری از ظرفیت طراحان مسیر بومی از جمله پریا رهپیما، علی علیزاده و فاضل شریفی، حمایت از توسعه این رشته را در تمامی رده‌های سنی دنبال می‌کند.

مسابقات کشوری سنگ‌نوردی در کنگان برگزار شد

در آیین اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، مدال‌ها و جوایز به نفرات برتر اهدا شد و از عوامل اجرایی نیز تقدیر به عمل آمد.

در حاشیه این مسابقات کارگاه طراحی مسیر و رقابت تخصصی طراحان مسیر نیز با حضور ۲۰ شرکت‌کننده برگزار شد و در پایان تیم برتر معرفی شد.

تیم منتخب این بخش متشکل از امین کتابی به عنوان سرطراح، احمدرضا عباسی و فائزه احمدیان بود که در این رقابت تخصصی موفق به کسب عنوان برتر شدند.

مسابقات کشوری سنگ‌نوردی در کنگان برگزار شد

در بخش آقایان محمدامین یزدی‌زاد مقام اول، محمد گرکانی مقام دوم و آمین شمسی مقام سوم را کسب کردند و فرزین قاجاریه، محمدرضا چهاردولی و محمدحسین داورزنی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در بخش بانوان نیز ساحل مایلی مقام نخست، ترلان محمدیان مقام دوم و شقایق اسکندری مقام سوم را به دست آوردند و فاطیما عزیزی، ثنا علمشاهی و ملینا تولایی در جایگاه‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند.

کد مطلب 6873051

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