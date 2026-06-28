مسعود احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات سنگنوردی بلدرینگ کشوری آقایان و بانوان با هدف توسعه ورزشهای المپیکی و ترویج رشته صعودهای ورزشی به میزبانی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان کنگان برگزار شد.
وی اضافه کرد: این رقابتها با همکاری هیئت سنگنوردی استان بوشهر در سالن سنگنوردی موج شهر کنگان برگزار شد و بیش از ۸۰ ورزشکار از استانهای مختلف کشور در آن حضور داشتند.
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر ادامه داد: شرکتکنندگان در دو مرحله مقدماتی و فینال به رقابت پرداختند و مرحله نهایی مسابقات برگزار شد که در پایان نفرات برتر در بخشهای آقایان و بانوان معرفی شدند.
احمدزاده بیان کرد: برگزاری مسابقات کشوری در استان بوشهر نشاندهنده ظرفیت بالای استان در میزبانی رویدادهای ملی است و این هیأت با جدیت در مسیر توسعه سنگنوردی گام برمیدارد.
وی افزود: این رقابتها میتواند زمینهساز شناسایی و رشد استعدادهای جوان در سطح کشور باشد و نقش مهمی در گسترش این رشته ایفا کند.
نایبرئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر نیز بیان کرد: استقبال گسترده ورزشکاران و حضور پررنگ بانوان نشاندهنده روند رو به رشد رشته سنگنوردی در کشور است.
الهام راشدی ادامه داد: هیأت استان بوشهر با بهرهگیری از ظرفیت طراحان مسیر بومی از جمله پریا رهپیما، علی علیزاده و فاضل شریفی، حمایت از توسعه این رشته را در تمامی ردههای سنی دنبال میکند.
در آیین اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، مدالها و جوایز به نفرات برتر اهدا شد و از عوامل اجرایی نیز تقدیر به عمل آمد.
در حاشیه این مسابقات کارگاه طراحی مسیر و رقابت تخصصی طراحان مسیر نیز با حضور ۲۰ شرکتکننده برگزار شد و در پایان تیم برتر معرفی شد.
تیم منتخب این بخش متشکل از امین کتابی به عنوان سرطراح، احمدرضا عباسی و فائزه احمدیان بود که در این رقابت تخصصی موفق به کسب عنوان برتر شدند.
در بخش آقایان محمدامین یزدیزاد مقام اول، محمد گرکانی مقام دوم و آمین شمسی مقام سوم را کسب کردند و فرزین قاجاریه، محمدرضا چهاردولی و محمدحسین داورزنی در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در بخش بانوان نیز ساحل مایلی مقام نخست، ترلان محمدیان مقام دوم و شقایق اسکندری مقام سوم را به دست آوردند و فاطیما عزیزی، ثنا علمشاهی و ملینا تولایی در جایگاههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.
نظر شما