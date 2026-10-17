به گزارش خبرنگار مهر، شهردار کرمان در آیین پایان بهسازی تخت دریا قلی بیگ کرمان، که شامگاه شنبه برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی محدوده، بر ضرورت نگاهی جامع به بافت تاریخی شهر تأکید کرد و گفت: در این شهر در فاصله‌ای محدود، بیش از ۱۱ اثر تاریخی شاخص قرار گرفته‌اند که سامان‌دهی و معرفی آن‌ها به برنامه‌ای منسجم و هدفمند نیاز دارد.

محسن تویسرکانی، با اشاره به همکاری شهرداری منطقه پنج و برنامه‌های مرتبط با بهسازی بافت تاریخی، از تشکیل کارگروه مرمت و بازآفرینی این محدوده با همراهی و نظارت میراث فرهنگی خبر داد؛ اقدامی که به گفته او، می‌تواند زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر برای حفاظت از آثار تاریخی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری شهر باشد.

شهردار کرمان، همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میدان گاه عدالت‌خانه و میدان گاه سرای سردار، بر ضرورت حرکت به سوی تعریف یک مجموعه گردشگری منسجم در شهر تأکید کرد.

وی به اهمیت توسعه گردشگری در کنار دیگر برنامه‌های مدیریت شهری اشاره کرد و خواستار توجه ساختاری و برنامه‌ریزی گسترده‌تر به این حوزه شد.

تویسرکانی، با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمان، توسعه طرح‌های گردشگری را بخشی از مسیر پیش‌روی شهر دانست.

تخت درگاه قلی‌ بیگ که در پیوند با باغ تاریخی بیرم‌آباد شناخته می‌شود، در محدوده‌ای قرار دارد که جاذبه‌هایی همچون قلعه دختر، قلعه اردشیر و پردیسان قائم(عج) را در خود جای داده است؛ مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مسیری جذاب برای گردشگری در کرمان باشد.

پایان عملیات بهسازی تخت درگاه قلی‌بیگ، فرصتی برای توجه دوباره به بخشی از میراث تاریخی کرمان است؛ میراثی که ارزش آن تنها در قدمت بناها خلاصه نمی‌شود، بلکه در داستان‌هایی نهفته است که از شکل‌گیری شهر، مناسبات اجتماعی و شیوه زندگی مردمان این سرزمین حکایت می‌کنند.