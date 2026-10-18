رشد ۱۰۰ درصدی کشت کلزا در هزارجریب

کمیل عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط مناسب آب‌وهوایی، ارائه توصیه‌های فنی و کارشناسی و اقدامات مرکز جهاد کشاورزی دهستان توسکاچشمه از عوامل مؤثر در افزایش سطح زیر کشت کلزا در منطقه هزارجریب بوده است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و مدیریت مناسب مزارع، میانگین عملکرد کلزا در این منطقه ۲.۵ تن در هکتار برآورد شده است که در صورت تحقق، مجموع تولید این محصول به ۳۷۵ تن خواهد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانه‌های روغنی تصریح کرد: افزایش تولید کلزا می‌تواند در کاهش وابستگی به واردات و تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی نقش مؤثری داشته باشد.

عسکری با بیان اینکه کلزا در تناوب زراعی با گندم و برنج اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: کشت این محصول علاوه بر کمک به بهبود ساختار خاک و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی، زمینه‌ساز تقویت درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی مناطق روستایی است.

وی استفاده از ارقام اصلاح‌شده بذر، رعایت اصول فنی و نظارت مستمر کارشناسان بر مراحل داشت و برداشت را از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد مزارع برشمرد و بر تداوم حمایت‌های کارشناسی از بهره‌برداران تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات راهبردی مانند کلزا، گامی مهم در مسیر تقویت تولید داخلی، بهره‌برداری اصولی از منابع آب و خاک و پایداری امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.