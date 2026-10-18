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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

تولد ۲ نوزاد با وزن‌های ۵۰۰ گرم  و ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم در هرمزگان

تولد ۲ نوزاد با وزن‌های ۵۰۰ گرم  و ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم در هرمزگان

بندرعباس-رئیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان خلیج فارس بندرعباس از تولد نوزادی با وزن ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم خبر داد و گفت: نوزاد نارس دیگری با وزن کمتر از ۵۰۰ گرم از میناب منتقل شده است‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، بتول عباسی، فوق‌تخصص نوزادان و رئیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان خلیج فارس بندرعباس اظهار کرد: نوزادی با وزن ۵ کیلو و ۷۰۰ گرم در بندرعباس متولد شده که خوشبختانه از وضعیت سلامت خوبی برخوردار است.

وی افزود: در موردی دیگر، نوزادی نارس با وزن کمتر از ۵۰۰ گرم از شهرستان میناب به بیمارستان خلیج فارس بندرعباس منتقل شد و تحت مراقبت‌های تخصصی در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان قرار گرفت.

رئیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان خلیج فارس ادامه داد: این نوزاد که هنگام انتقال کمتر از نیم کیلوگرم وزن داشت، با دریافت مراقبت‌های درمانی اکنون به وزن حدود ۸۰۰ گرم رسیده و وضعیت سلامت وی مطلوب گزارش شده است.

عباسی با اشاره به وضعیت این دو نوزاد تأکید کرد: خوشبختانه هر دو نوزاد در سلامت هستند.

کد مطلب 6981270

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