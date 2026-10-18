رسیدگی به ۱۱ هزار و ۶۷۰ شکایت غذایی و آشامیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، در کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه با تأکید بر نقش راهبردی غذا در سلامت عمومی و توسعه پایدار ، گفت: کیفیت غذا نقش تعیین‌ کننده‌ای در سلامت جامعه و کیفیت زندگی افراد دارد و توجه هم‌زمان به سلامت مواد غذایی، تغذیه مناسب و پیشگیری از بیماری‌ها ضروری است.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی غذا با عنوان نوآوری و تغذیه فردا افزود: این مناسبت فرصتی برای بازنگری در رویکردهای ارتقای سلامت غذایی و تقویت این نگاه است که غذای سالم، زیربنای جامعه سالم محسوب می‌شود.

بهفر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه با هدف تبادل دانش، تجربه و ظرفیت‌های اجرایی کشور تشکیل شده است. برنامه‌ریزی برای فعالیت این کمیسیون از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شد، اما شرایط جنگی کشور در دو مقطع بر روند برگزاری منظم جلسات تأثیر گذاشت. با این حال، کارگروهی با حضور تعدادی از اعضا تشکیل شد و پیشنهادهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به آمار بیماری‌های منتقله از آب و غذا در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی حوزه بهداشت، در این سال ۲ هزار و ۳۶۲ مورد طغیان بیماری ثبت شد و شمار موارد ابتلا به ۲ هزار و ۲۹۰ نفر رسید. حدود ۲۰ درصد مبتلایان را کودکان و سالمندان، به‌عنوان گروه‌های پرخطر، تشکیل می‌دادند.

وی افزود: نرخ بستری ناشی از این بیماری‌ها طی پنج سال گذشته تقریباً ثابت و حدود ۴.۷ درصد بوده است. در سال گذشته یک‌هزار و ۵۰۷ مورد بستری و ۱۳ مورد مرگ ثبت شد و نسبت مرگ‌ومیر به حدود ۰.۶ درصد رسید.

بهفر با تشریح عملکرد نظارتی سازمان غذا و دارو در سه سال اخیر اظهار کرد: در این مدت، ۱۲۹ هزار و ۸۶۸ مأموریت عملیاتی و ۱۳ هزار و ۷۷۲ مأموریت موردی در حوزه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی انجام شده است. همچنین ۸ هزار و ۲۰۷ مورد ارزیابی مراکز نگهداری و انبارها به ثبت رسیده است.

وی یکی از چالش‌های نظارتی این حوزه را محدودیت دسترسی به اطلاعات کامل مراکز نگهداری و انبارهای مرتبط با شرکت‌های پخش عنوان کرد و گفت: در پی اجرای یکی از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی، بخشی از اطلاعات این مراکز از دسترس نظارتی وزارت بهداشت خارج شده است. بر همین اساس، از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست شده اطلاعات موردنیاز را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا نظارت بر شبکه توزیع فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی تقویت شود.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به نتایج اقدامات نظارتی گفت: طی سه سال اخیر، ۴۸۱ هزار و ۲۰۱ قلم کالای مرتبط با تخلفات شناسایی و کشف شده و حدود ۳ هزار تن کالا نیز توقیف شده است. همچنین به ۱۱ هزار و ۶۷۰ شکایت رسیدگی شده، ۵ هزار و ۹۴۸ مورد تعلیق یا ابطال پروانه ساخت انجام گرفته و ۳ هزار و ۵۵ مورد نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به نقش نظارت‌های بهداشتی در کنترل کیفیت محصولات و تسهیل صادرات افزود: صدور پروانه ساخت و گواهی بهداشت از ابزارهای اصلی وزارت بهداشت برای ارزیابی و تأیید سلامت فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی است.

بهفر همچنین از ثبت ۲ هزار و ۹۵۹ منبع تولیدکننده خارجی با هدف ارزیابی و تأیید منابع تأمین مواد غذایی وارداتی خبر داد و اظهار کرد: در حوزه ثبت مشخصات و صدور مجوزهای مرتبط با واردات نیز ۳۲ هزار و ۸۴۹ مورد ثبت و تأیید مشخصات فرآورده‌ها و مواد اولیه انجام شده است.

وی با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار و ۲۹۴ گواهی بهداشت صادراتی در سه سال اخیر خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت تولید محصولات غذایی کشور و امکان عرضه آن‌ها در بازارهای خارجی است. نظارت بر کیفیت و سلامت فرآورده‌ها، علاوه بر حفاظت از سلامت مصرف‌کنندگان، در ارتقای اعتبار محصولات غذایی کشور در بازارهای صادراتی نیز اهمیت دارد.