حیدری: اجرای سند جهاد تبیین نیازمند تعیین متولی و تأمین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری صبح یکشنبه در یکصد و چهل‌وهفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار کرد: تدوین سند جهاد تبیین اقدامی ارزشمند است، اما تحقق اهداف آن مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی متناسب با مأموریت‌های تعریف‌شده در این سند است.

وی افزود: در ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی، متولی مشخصی برای اجرای چنین سندی پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین، لازم است مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعیین و فرد یا مجموعه‌ای مشخص برای پیگیری و اجرای مفاد سند معرفی شود.

بازرس کل کردستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان اهداف سند و امکانات دستگاه‌ها عنوان کرد: ابلاغ سند به‌تنهایی برای تحقق برنامه‌ها کافی نیست و باید ساختار اداری متناسب، منابع اعتباری مورد نیاز و سایر الزامات اجرایی نیز در کنار آن پیش‌بینی شود.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر اصلاح ساختارها و تأمین منابع مورد نیاز هم‌زمان با ابلاغ و اجرای سند جهاد تبیین مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به اثربخشی بیشتر برنامه‌ها و دستیابی به نتایج مطلوب‌تر در این حوزه امیدوار بود.