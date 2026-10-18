متهم به قتل امام جماعت یکی از مساجد ساری در کرج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی افزود: پرونده قتل امام جماعت مسجدی در ساری در یکی از شعب دادسرای مرکز استان تشکیل شده و تحقیقات قضایی برای بررسی ابعاد مختلف آن ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: در پی وقوع قتل شیخ یاسر طاهری، اقدامات انتظامی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و با توجه به تحقیقات و اقدامات انجام‌شده، متهم این پرونده در شهرستان کرج شناسایی و دستگیر شد.

پوریانی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص تصریح کرد: پرونده این حادثه در یکی از شعب دادسرای مرکز استان مازندران تشکیل شده و تحقیقات برای بررسی موضوع و روشن‌شدن ابعاد مختلف آن همچنان ادامه دارد.