کشف ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مرزهای بانه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه در راستای تشدید کنترل نوار مرزی و مقابله با قاچاق کالا، با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات قاچاقچیان، یک محموله سیگار خارجی قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در عملیاتی ضربتی موفق به کشف و ضبط ۳۰۰ هزار نخ سیگار خارجی شدند.

فرمانده مرزبانی کردستان ارزش این محموله قاچاق را ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: قاچاقچیان قصد انتقال غیرقانونی این محموله از مرز را داشتند که با اقدام به‌موقع مرزبانان ناکام ماندند.

حاتمی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان کالا خاطرنشان کرد: مرزبانان با تقویت اشراف اطلاعاتی و افزایش کنترل و پایش مرزهای استان، مقابله با قاچاق و صیانت از مرزها را با جدیت دنبال می‌کنند.