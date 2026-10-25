  1. استانها
  2. همدان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

قاچاقچی سیگار در نهاوند به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

قاچاقچی سیگار در نهاوند به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد

همدان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از محکومیت ۱۵ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریالی قاچاقچی ۴۴۸ هزار نخ سیگار خارجی در شهرستان نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی صبح یکشنبه در جمع با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حمل ۴۴۸ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهاوند رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: همچنین این شعبه در ازای ضبط خودروی حامل کالا متخلف را معادل ارزش آن به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه دیگر محکوم کرد که بر این اساس مجموع جریمه نقدی در نظر گرفته شده برای وی به ۱۵ میلیارد و ۸۹۵ میلیون ریال افزایش یافت.

محمدی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نهاوند این محموله قاچاق را از یک دستگاه خودروی سواری پژو کشف و پرونده آن را برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

کد مطلب 6988900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها