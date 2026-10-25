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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

پژو ۴۰۵ حامل ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان توقیف شد

پژو ۴۰۵ حامل ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان توقیف شد

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی این فرماندهی از یک دستگاه سواری خبر داد.

سرهنگ حسین اردلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز ،ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان طی کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۲۳۰ هزار نخ سیگارخارجی قاچاق که فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگارهای قاچاق مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این خصوص برای راننده متخلف خودرو پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 6989122

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