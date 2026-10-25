پژو ۴۰۵ حامل ۲۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان توقیف شد

سرهنگ حسین اردلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز ،ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان طی کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۲۳۰ هزار نخ سیگارخارجی قاچاق که فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سیگارهای قاچاق مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این خصوص برای راننده متخلف خودرو پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.