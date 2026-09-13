سردار حاتمی: ۱۶۸ هزار نخ سیگار قاچاق در مرز بانه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا حاتمی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرزبانان هنگ مرزی بانه در جریان پایش و کنترل نوار مرزی، یک محموله سیگار خارجی قاچاق را شناسایی و از انتقال آن جلوگیری کردند.

وی افزود: شناسایی این محموله با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی، رصد تحرکات در نوار مرزی و افزایش کنترل‌های مرزی انجام شد و پس از شناسایی محموله، عملیات برای توقیف آن در دستور کار مرزبانان قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان کردستان ادامه داد: در جریان این عملیات، ۱۶۸ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد که ارزش آن بر اساس برآوردهای انجام شده، ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعلام شده است.

حاتمی بیان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را به صورت غیرقانونی از مرز خارج کنند که با اقدام به‌موقع مرزبانان هنگ مرزی بانه، محموله پیش از انتقال توقیف شد.

وی با تأکید بر استمرار اقدامات مقابله‌ای در نوار مرزی گفت: مرزبانان استان کردستان با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و تشدید پایش مرزها، مقابله با قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی را با جدیت دنبال می‌کنند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان خاطرنشان کرد: صیانت از مرزهای استان و جلوگیری از سوءاستفاده قاچاقچیان و سودجویان از ظرفیت‌های مرزی، از اولویت‌های مرزبانی است و برخورد با این فعالیت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.