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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

لحظه هدف قرار گرفتن بالگرد سعودی توسط یمنی‌ها+ فیلم

لحظه هدف قرار گرفتن بالگرد سعودی توسط یمنی‌ها+ فیلم

نیروهای مسلح یمن تصاویر عملیات ساقط کردن یک فروند بالگرد سعودی بر فراز نجران را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش اطلاع رسانی اخبار جنگ یمن تصاویر هدف قرار گرفتن بالگرد رزمی سعودی از نوع AH_6i با شلیک یک موشک زمین به هوای ساخت داخل منتشر کرد.

صبح امروز ترکی المالکی سخنگوی رسمی ائتلاف سعودی علیه یمن اعتراف کرد که یک فروند بالگرد شناسایی وابسته به نیروهای گارد ملی در منطقه نجران واقع در جنوب عربستان سقوط کرد و ۲ افسر در این بالگرد کشته شدند.

وی مدعی شد که حادثه مذکور به دلیل نقص فنی به وقوع پیوسته است. المالکی اضافه کرد که این بالگرد از نوع ای اچ ۶ ای بوده است.

این در حالی است که نیروهای مسلح یمن از ساقط کردن یک بالگرد آپاچی متعلق به دشمن سعودی نزدیک نجران خبر داده بودند.

این نیروها تاکید کردند که از زمان تشدید تجاوزات عربستان علیه یمن تاکنون ده ها پهپاد، یک جنگنده اف ۱۵ و یک جنگنده تایفون را در حریم هوایی یمن ساقط کرده اند.

کد مطلب 6981450

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