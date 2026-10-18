الحوثی: حمایت ما از فلسطین در آینده بیشتر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، عبدالملک الحوثی در نامه خود به شهید یحیی السنوار، رئیس فقید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، که یک ماه پیش از شهادت به ایشان نوشته شده بود و اکنون منتشر می شود، عملیات «طوفان الاقصی» را اقدامی موفق توصیف کرده و گفته بود: عملیات طوفان الاقصی از نظر برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرا در بالاترین سطح موفقیت قرار داشت و حمایت، مراقبت و یاری خداوند در آن آشکار بود.

وی با اشاره به نقش حماس و گردان‌های القسام افزوده بود: جنبش حماس و بازوی مجاهد آن، گردان‌های القسام، پرچم امت اسلامی برای جهاد در راه خدا و مقابله با دشمن سرسخت مسلمانان را برافراشته‌اند.

رهبر انصارالله با تأکید بر مسئولیت مشترک مسلمانان در قبال فلسطین اظهار داشته بود: مسئله مقدسات اسلامی، آزادسازی فلسطین، نجات ملت فلسطین و دفع خطر صهیونیست‌ها، مسئله‌ای است که به همه مسلمانان مربوط می‌شود. ما در یمن تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت، با هر آنچه در توان داریم عمل خواهیم کرد و برای مشارکت بیشتر در این نبرد مقدس خواهیم کوشید.

وی درباره توانمندی‌های نظامی یمن نیز تصریح کرده بود: نیروی موشکی برای توسعه موشک‌ها متناسب با نیازهای نبرد تلاش کرده و این روند همچنان ادامه دارد. یمن به دنبال تأمین توان و ظرفیت لازم برای اجرای مرحله پنجم عملیات‌ و هدف قرار دادن مواضع دشمن در عمق سرزمین‌های اشغالی از جمله یافا است. عملیات دریایی در دریای سرخ، خلیج عدن، باب‌المندب و دریای عرب به موفقیت‌های بزرگی دست یافته است و با یاری خداوند، تلاش‌ها برای توسعه عملیات دریایی در اقیانوس هند و دریای مدیترانه ادامه دارد.

الحوثی با اشاره به حملات آمریکا علیه یمن نیز گفته بود: واشنگتن بیش از ۷۰۰ حمله هوایی تجاوزکارانه علیه کشور ما انجام داد تا ما را برای توقف عملیات دریایی تحت فشار قرار دهد، اما در این هدف شکست خورد. تأکید ما پایداری بر موضع دینی، انسانی و برادرانه در کنار شماست که به خواست خدا بیش از پیش تقویت خواهد شد و برای افزایش هماهنگی با جبهه‌های پشتیبان تلاش خواهیم کرد. موضع ما در کنار شما تابع هیچ‌گونه فشار سیاسی، نظامی یا اقتصادی از سوی دشمنان نیست و تحت الشعاع این فشارها قرار نخواهد گرفت.