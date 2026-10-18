۷ ماینر قاچاق در یک دامداری ورامین کشف شد؛ ارزش۳۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، مأموران پس از شناسایی محل نگهداری دستگاه های ماینر قاچاق و با هماهنگی مقام قضایی، همراه با کارشناسان اداره برق به دامداری رفتند و آن را بازرسی کردند.

پلیس نام و موقعیت دقیق این دامداری را اعلام نکرده است.

بر اساس این گزارش، کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را ۳۰ میلیارد ریال (حدود ۳ میلیارد تومان) برآورد کرده‌اند.

پلیس یکی از متهمان اصلی نگهداری این دستگاه های قاچاق را بازداشت کرد، اما توضیح نداده که چند نفر دیگر در این پرونده نقش داشته‌اند.

به گفتهٔ پلیس، پس از تشکیل پرونده، متهم به مرجع قضایی معرفی شده است.

پلیس اعلام کرده این عملیات در چارچوب طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و حفاظت از شبکهٔ برق انجام شده است.