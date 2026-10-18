تولید ۲۰ هزار تن گوشت قرمز در قزوین طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند از تولید ۲۰ هزار و ۴۹۶ تن گوشت قرمز در واحدهای دامی استان طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: ظرفیت‌های موجود در بخش دامپروری، زمینه تداوم تولید و افزایش عرضه این محصول را فراهم کرده است.

وی افزود: این میزان گوشت قرمز در سه هزار و ۴۰۰ واحد دامی استان تولید شده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند فعلی، حجم تولید تا پایان سال جاری از ۳۹ هزار تن فراتر رود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر ضرورت حفظ ظرفیت تولید در واحدهای دامپروری گفت: تأمین مستمر و به‌موقع نهاده‌های دامی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از اختلال در فعالیت دامداری‌ها و استمرار تولید گوشت قرمز است.

غیاثوند، حمایت از دامداران، تأمین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات مناسب و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر را از الزامات توسعه این بخش دانست و افزود: فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان می‌تواند به حفظ واحدهای موجود، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت تولید استان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های دامپروری و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، زمینه استمرار تولید و تأمین پایدار گوشت قرمز مورد نیاز بازار را فراهم می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و تأمین به‌موقع نیازهای واحدهای دامی، در توسعه دامپروری، تقویت امنیت غذایی و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان نقش مهمی دارد.