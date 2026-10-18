به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته ایران با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، این صنعت را یکی از ارکان اساسی امنیت غذایی و اقتصاد ملی دانست و تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری و استقلال فردای کشور است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت دام و طیور کشور اظهار کرد: این صنعت با تولید سالانه بیش از ۱۹ میلیون تن انواع محصولات از جمله ۱۳ میلیون تن شیر خام، ۳.۲ میلیون تن گوشت مرغ، ۱.۱۴ میلیون تن تخم‌مرغ، ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز و ۱۲۶ هزار تن عسل، نه تنها تأمین‌کننده پروتئین مورد نیاز جامعه است، بلکه به دلیل ارزش افزوده بالا، نقشی حیاتی در اشتغال‌زایی و اقتصاد روستایی، عشایری و شهری ایفا می‌کند و ایران را در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قرار داده است.

وی با یادآوری وابستگی کشور به واردات محصولات لبنی در پیش از انقلاب — همچون پنیر بلغاری و کره‌های دانمارکی توزیع‌شده در مدارس — با ابراز غرور گفت: امروز محصولات باکیفیت ایرانی در فروشگاه‌های کشورهای همسایه و اقصا نقاط جهان دیده می‌شود که نمایانگر توان ملی و دانش فنی فرزندان این مرز و بوم است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور پایداری تولید محصولات دامی در جریان دشواری‌ها و جنگ‌های اخیر را ستودنی خواند و افزود: دشمن تصور نمی‌کرد با تحمیل جنگ و فشارها، تولیدات کشور روی پای خود بماند؛ اما با مجاهدت تولیدکنندگان و بهره‌برداران، و اتخاذ تصمیمات فنی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه پایش تولید، تأمین نهاده‌ها و هسته‌های نژادی، نه تنها نیازهای داخلی به‌طور کامل تأمین شد، بلکه در شرایط تحریم و محاصره دریایی ۴۷ساله نیز توانستیم صادرات داشته باشیم.

وی تصریح کرد: طی ۸ ماه گذشته و در شرایط جنگی، صادرات تخم‌مرغ، گوشت مرغ، محصولات لبنی و حتی هسته‌های نژادی نظیر جنین منجمد دام‌های پربازده با موفقیت انجام شد که این امر، قدرت و اقتدار اقتصادی ایران را به جهانیان نشان می‌دهد.

قائم‌پناه در پایان، الزامات و اولویت‌های توسعه این صنعت را برشمرد و بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات دامی، به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته جهت ارتقای بهره‌وری، توسعه کشاورزی قراردادی، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش برای به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، هوشمندسازی دامپروری‌ها و مدیریت قیمت تمام‌شده تأکید کرد.