به گزارش خبرنگار مهر، عادل سی‌وسه‌مرده شامگاه یکشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان با دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور استاندار کردستان و معاونان وی در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی، غلبه داراگزینی بر توانایی‌گزینی موجب شده است برخورداری مالی خانواده‌ها بر فرصت‌های تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان تأثیر بگذارد.

وی تغییرات مکرر در سیاست‌های کنکور، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی و شیوه برگزاری آزمون سراسری را از دیگر چالش‌های نظام آموزشی برشمرد و بر ضرورت ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از تغییرات مکرر در سیاست‌های آموزشی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به تفاوت سطح کیفی آموزش در مدارس و استان‌های مختلف کشور افزود: اختلاف در امکانات و کیفیت آموزشی، ضرورت اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای ارتقای سطح آموزش و کاهش شکاف‌های موجود را دوچندان می‌کند.

سی‌وسه‌مرده، هزینه‌های بالای کلاس‌های خصوصی، آزمون‌های آزمایشی و خدمات آمادگی کنکور را از موانع پیش‌روی دانش‌آموزان کم‌درآمد عنوان کرد و گفت: چنین شرایطی می‌تواند فرصت رقابت برابر را از دانش‌آموزانی بگیرد که با وجود برخورداری از استعداد و توانایی علمی، امکان استفاده از این خدمات را ندارند.

وی همچنین با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره سهم دهک‌های درآمدی پایین از رتبه‌های برتر کنکور، بر ضرورت بررسی و اصلاح سازوکارهای مؤثر بر نابرابری در ورود به دانشگاه‌های برتر کشور تأکید کرد.

رئیس دانشگاه کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش جایگاه استان در سرانه دانشجویی و توزیع نامتوازن اعتبارات آموزش عالی میان استان‌ها را از مسائل نیازمند بازنگری دانست و خواستار تخصیص منابع متناسب با نیازها و محدودیت‌های مناطق محروم شد.

سی‌وسه‌مرده در پایان، وضعیت معیشتی و رفاهی اعضای هیئت علمی و نبود سازوکارهای کافی برای نگهداشت استادان را از دیگر چالش‌های دانشگاه‌ها برشمرد و بر ضرورت حمایت بیشتر از سرمایه انسانی آموزش عالی تأکید کرد.