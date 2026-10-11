۳۲ عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان در جمع پژوهشگران برتر جهان قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل سی‌وسه‌مرده، عصر یکشنبه در نشست شورای دانشگاه کردستان که با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به جایگاه دانشگاه در آموزش عالی غرب کشور اظهار کرد: دانشگاه کردستان با بیش از ۱۰ هزار دانشجو، ۴۴۷ عضو هیئت علمی، حدود ۵۰۴ دانشجوی بین‌المللی و ۲۵۴ رشته و گرایش تحصیلی، تنها دانشگاه جامع استان است و مسئولیت مهمی در پیشبرد علمی منطقه بر عهده دارد.

وی از گسترش رشته‌های تحصیلی دانشگاه در سال جاری خبر داد و افزود: ۳۰ رشته جدید به مجموعه رشته‌های دانشگاه کردستان اضافه شده که ۱۰ رشته در مقطع دکتری و دو رشته در مقطع کارشناسی قرار دارند.

رئیس دانشگاه کردستان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های دانشگاهی در شهرستان سقز خبر داد و گفت: ساخت دانشکده در این شهرستان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم پذیرش دانشجو در آن از مهرماه ۱۴۰۶ آغاز شود.

سی‌وسه‌مرده با اشاره به جایگاه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: ۹ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان در جمع یک درصد پژوهشگران برتر جهان و ۲۳ نفر نیز در فهرست دو درصد پژوهشگران برتر دنیا قرار دارند. همچنین دو نفر از استادان دانشگاه در میان ۲۰ استاد کشور موفق به دریافت جایزه علامه شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت دانشگاه در رتبه‌بندی‌های ملی، عملکرد علمی آن را مطلوب ارزیابی کرد، اما کمبود امکانات و تجهیزات خوابگاهی متناسب با شمار دانشجویان را از مسائل نیازمند رسیدگی دانست.

ناپایداری اعتبارات و فرسودگی تجهیزات؛ موانع توسعه پژوهش

در ادامه این نشست، بهرام‌نژاد، معاون پژوهشی دانشگاه کردستان، با تشریح فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه دانشگاه، به ظرفیت‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: پژوهشکده کردستان‌شناسی، مرکز کارآفرینی و رشد کانون‌های فناور، مرکز فناوری اطلاعات و ۹ مرکز پژوهشی، بخشی از ساختارهای فعال دانشگاه در عرصه پژوهش و فناوری هستند.

وی ناپایداری منابع مالی پژوهش و محدودبودن درآمدهای اختصاصی را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرد و افزود: موانع گسترش قراردادهای پژوهشی با صنایع و دستگاه‌های اجرایی، محدودیت همکاری‌های علمی بین‌المللی و دشواری جذب گرنت‌های خارجی، روند توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه را با محدودیت مواجه کرده است.

معاون پژوهشی دانشگاه کردستان، کمبود و فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی را از دیگر مشکلات این مجموعه دانست و توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های دیجیتال و سامانه‌های هوشمند مدیریتی را نیز از جمله نیازهای دانشگاه عنوان کرد.

به گفته وی، محدودیت منابع مالی برای فراهم‌کردن فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی و حضور آنان در همایش‌های بین‌المللی نیز بر دامنه چالش‌های پژوهشی دانشگاه افزوده است.

ضرورت حمایت متناسب با ظرفیت‌های دانشگاه کردستان

مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه کردستان، نیز در این نشست با اشاره به محدودیت‌های مالی دانشگاه اظهار کرد: دوری از مرکز و محدودیت‌های موجود موجب شده است دانشگاه کردستان از بخشی از منابع مالی حوزه آموزش محروم بماند.

مسعود ابراهیمی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت‌های علمی این دانشگاه افزود: دانشگاه کردستان با وجود محدودیت امکانات و منابع دریافتی، عملکرد مناسبی داشته و برای استمرار و ارتقای این روند به حمایت بیشتری نیاز دارد.

ابراهیمی همچنین با اشاره به وضعیت امکانات آموزشی و آزمایشگاهی استان، بر ضرورت توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: امکانات موجود پاسخگوی نیازهای دانشگاه کردستان نیست و تقویت این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

در پایان نشست شورای دانشگاه کردستان، اعضای هیئت علمی نیز دیدگاه‌ها و مسائل خود را در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی مطرح کردند و خواستار رفع موانع موجود و توجه بیشتر به نیازهای دانشگاه شدند.