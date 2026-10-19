آیلار جامی اولین فینالیست پاراتکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و در مسابقات پاراتکواندو کلاس k ۴۴، آیلار جامی در وزن ۴۷ - کیلوگرم مقابل یان بو از چین به برتری رسید و راهی دیدار فینال شد.



آیلار جامی که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شده بود، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف ازبکستانی به برتری رسید، جامی برای راه‌یابی به دیدار فینال مقابل ژیانگ ژیائو قرار گرفت و در دو راند پیاپی حریفش را شکست داد و به دیدار فینال راه پیدا کرد.



جامی در راند اول این مسابقه با بازی متفکرانه دو بر صفر مقابل حریف چینی برنده شد.



در راند دوم هم جامی ابتکار عمل را در دست گرفت و با نتیجه شش بر صفر برنده شد تا در دو بر صفر به پیروزی دست پیدا کرده و اولین فینالیست ایران باشد.



در روز نخست مسابقات پاراتکواندو کشورمان سه نماینده در کلاس k ۴۴ دارد. محمد طاها حسن‌پور ، روزا ابراهیمی در وزن ۵۲ - کیلوگرم و آیلار جامی در وزن ۴۷ - کیلوگرم سه نماینده پاراتکواندو در روز نخست هستند.