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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

جزئیات پرونده ۱۱ کیلوگرم طلا درکرمان؛ رسیدگی به شکایت ۱۱۰ نفر نهایی شد

جزئیات پرونده ۱۱ کیلوگرم طلا درکرمان؛ رسیدگی به شکایت ۱۱۰ نفر نهایی شد

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از قرار گرفتن پرونده مرتبط با مطالبه حدود ۱۱ کیلوگرم طلا و شکایت ۱۱۰ نفر در مرحله نهایی رسیدگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار گرفتن پرونده مرتبط با مطالبه حدود ۱۱ کیلوگرم طلا و شکایت ۱۱۰ نفر در مرحله نهایی رسیدگی گفت: با تکمیل تحقیقات و بررسی ابعاد مالی موضوع، تصمیم قضایی این پرونده تا پایان ماه جاری اتخاذ خواهد شد.

وی با تشریح جزئیات این پرونده افزود: بر اساس شکایت‌های مطرح‌شده، متهم با هویت س. ح، با دریافت وجوه از اشخاص مختلف و پرداخت سودهای ۲ تا ۳ درصدی فعالیت می‌کرده است که پس از مدتی، با توقف بازپرداخت وجوه، شاکیان برای پیگیری مطالبات خود اقدام به طرح شکایت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در جریان تحقیقات، اتهام کلاهبرداری به متهم تفهیم شده و بررسی نحوه دریافت و گردش وجوه، میزان مطالبات شاکیان و وضعیت طلای مورد ادعا در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفته است.

دادستان کرمان گفت: علاوه بر موضوع مطالبات مالی، گزارش‌هایی درباره تحویل طلای تقلبی به برخی از شاکیان مطرح شده که بررسی صحت این ادعاها و تعیین ابعاد آن، بخشی از روند رسیدگی به پرونده است.

بخشی، با اشاره به ضرورت تکمیل تحقیقات برای اتخاذ تصمیم قضایی مستند و متقن تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده و بررسی‌های در حال تکمیل، تصمیم نهایی درباره این پرونده تا پایان ماه جاری اتخاذ خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به وضعیت متهم خاطرنشان کرد: متهم در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و با تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم نهایی قضایی، ابعاد اتهامات انتسابی و نحوه تعیین تکلیف مطالبات شاکیان بر اساس مستندات پرونده و در چارچوب موازین قانونی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6982231

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