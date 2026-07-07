  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی در سیرجان

دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی در سیرجان

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری عامل کلاهبرداری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی در شهرستان سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در تشریح این خبر گفت: پس از شکایت شمار زیادی از شهروندان سیرجانی از چند فرد کلاهبردار و نیز در اجرای دستور قضایی مبنی بر دستگیری فردی به عنوان کارگزار یک شرکت تجاری به اتهام کلاهبرداری از شهروندان با طرح فروش کامیون، ماموران پلیس امنیت عمومی سیرجان تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: در ادامه با پی جویی‌های ماموران، متهم اصلی در یکی از شهرک های حومه سیرجان دستگیر و ۴ دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی خارجی از وی توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به مشارکت این فرد در کلاهبرداری هایی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی با ترفند فروش کامیون و ارجاع پرونده متهم به مرجع قضایی، بر ادامه پیگیری‌های پلیس برای احقاق حق مالباختگان تاکید کرد.

کد مطلب 6881647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار