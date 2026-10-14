بازگرداندن ۱۷۰ میلیارد ریال وجه مالباختگان سایبری در کهنوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر احمد یوسفی، گفت: ماموران پر تلاش پلیس فتا کهنوج با پی جویی های شبانه روزی موفق شدند بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری های اینترنتی و برداشت های غیرمجاز را کشف و با عودت این مبالغ به مالباختگان، موجبات رضایت شهروندان را فراهم کنند.

وی افزود: با توجه به گستردگی جرائم فضای مجازی، تا زمان تحویل کالا هیچ وجهی را تحت عنوان بیعانه یا کل بهای معامله پرداخت ننمایند و بر روی لینک های آلود نیز کلیک نکنند زیرا منجر به سرقت اطلاعات و برداشت از حساب های بانکی می شود.