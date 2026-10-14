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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

بازگرداندن ۱۷۰ میلیارد ریال وجه مالباختگان سایبری در کهنوج

بازگرداندن ۱۷۰ میلیارد ریال وجه مالباختگان سایبری در کهنوج

کرمان- فرمانده انتظامی کهنوج از عودت بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال وجه مالباختگان جرائم سایبری در نتیجه واکاوی پرونده های پلیس فتا این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر احمد یوسفی، گفت: ماموران پر تلاش پلیس فتا کهنوج با پی جویی های شبانه روزی موفق شدند بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری های اینترنتی و برداشت های غیرمجاز را کشف و با عودت این مبالغ به مالباختگان، موجبات رضایت شهروندان را فراهم کنند.

وی افزود: با توجه به گستردگی جرائم فضای مجازی، تا زمان تحویل کالا هیچ وجهی را تحت عنوان بیعانه یا کل بهای معامله پرداخت ننمایند و بر روی لینک های آلود نیز کلیک نکنند زیرا منجر به سرقت اطلاعات و برداشت از حساب های بانکی می شود.

کد مطلب 6977880

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