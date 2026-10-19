یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این رویداد اظهار کرد: دومین پویش نهال‌کاری سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان ایلام و شهرستان‌های آن اجرا می‌شود تا گامی موثر در توسعه فضای سبز برداشته شود.

وی با اشاره به الزامات اجرای موفق این طرح افزود: انتخاب گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه، توجه به ظرفیت منابع آب و خاک و مراقبت و نگهداری از نهال‌های کاشت‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول تصریح کرد: مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در این پویش نقش مهمی در حفظ و صیانت از عرصه‌های طبیعی استان ایفا می‌کند و امیدواریم شاهد استقبال گسترده شهروندان برای حفظ محیط زیست باشیم.

خانمحمدیان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای مستمر چنین طرح‌هایی می‌تواند به افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود شرایط زیست‌محیطی در مناطق مختلف استان منجر شود.