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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۶

آغاز دومین پویش نهال‌کاری در ایلام

آغاز دومین پویش نهال‌کاری در ایلام

ایلام - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام از آغاز دومین پویش نهال‌کاری سال ۱۴۰۵ با شعار «با ورزش و درختکاری برای طبیعت سالم و جامعه تندرست» خبر داد.

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این رویداد اظهار کرد: دومین پویش نهال‌کاری سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان ایلام و شهرستان‌های آن اجرا می‌شود تا گامی موثر در توسعه فضای سبز برداشته شود.

وی با اشاره به الزامات اجرای موفق این طرح افزود: انتخاب گونه‌های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه، توجه به ظرفیت منابع آب و خاک و مراقبت و نگهداری از نهال‌های کاشت‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول تصریح کرد: مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در این پویش نقش مهمی در حفظ و صیانت از عرصه‌های طبیعی استان ایفا می‌کند و امیدواریم شاهد استقبال گسترده شهروندان برای حفظ محیط زیست باشیم.

خانمحمدیان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای مستمر چنین طرح‌هایی می‌تواند به افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و بهبود شرایط زیست‌محیطی در مناطق مختلف استان منجر شود.

کد مطلب 6982261

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