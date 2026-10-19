محکومیت ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی متصدی خدمات تلفن همراه در رشت

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تقلب در فروش یک دستگاه گوشی تلفن همراه با شکایت شاکی خصوصی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رشت مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر صدور حکم برای احقاق حق شاکی، متهم را به پرداخت ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: شعبه همچنین مبلغ ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال به‌عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به محکومیت متهم اضافه کرد که بر این اساس، مجموع محکومیت وی به ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال رسید.

امینی تصریح کرد: این پرونده پس از شکایت شاکی خصوصی و تهیه گزارش از سوی بازرسان اتاق اصناف، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.