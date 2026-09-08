مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده گرانفروشی نهاده‌های دامی یک واحد صنفی در شهرستان بندرانزلی با شکایت شاکی خصوصی در شعبه تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی پرونده مدعی گرانفروشی نهاده‌های دامی از سوی این شرکت بود که پس از انجام کارشناسی، تخلف واحد صنفی برای رئیس شعبه رسیدگی‌کننده محرز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان ادامه داد: پس از احضار متهم و استماع دفاعیات وی، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را وارد تشخیص داد و متخلف را به پرداخت ۸۷۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی تصریح کرد: شعبه رسیدگی‌کننده همچنین مبلغ ۲۳ میلیارد ریال به عنوان محکومیت در حق شاکی خصوصی تعیین کرد و در مجموع، متهم به پرداخت ۸۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

وی گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت پس از دریافت شکایت شاکی خصوصی، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.