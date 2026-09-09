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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۱

محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی متصدی فروش کاشی و سرامیک در رشت

محکومیت بیش از ۱۵ میلیارد ریالی متصدی فروش کاشی و سرامیک در رشت

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت ۱۵ میلیارد و ۳۲ میلیون ریالی متصدی فروش کاشی و سرامیک به اتهام تقلب در فروش کالا خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تقلب در فروش کاشی و سرامیک با شکایت یک شاکی خصوصی در شعبه هیأت دوم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی رشت مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز تشخیص داد.

وی ادامه داد: شعبه علاوه بر احقاق حق شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی تصریح کرد: همچنین مبلغ سه میلیارد و ۶ میلیون ریال بابت جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به محکومیت متهم افزوده شد و در مجموع، متخلف به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: بازرسان اتاق اصناف پس از دریافت شکایت شاکی خصوصی و بررسی موضوع، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6941945

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