به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالامیر رجب‌پور، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در جلسه شورای راهبری حفاظت از منابع طبیعی که با حضور رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سردار بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های حفاظتی فراجا، در مرکز آموزش دکتر جوانشیر کرج برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ جهادی در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، گفت: روحیه جهادی و تبعیت از ولایت و امامت می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای بیشتر، حتی در شرایط جنگی و محدودیت امکانات باشد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه قرآن کریم در زندگی انسان‌ها اظهار کرد: قرآن علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های متعدد، کتاب هدایت و شفابخش بیماری‌های روحی و گسست‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

وی افزود: قرآن کریم برای عبور از مشکلات و چالش‌های مختلف، راهکارهایی پیش روی مسلمانان قرار داده است که توجه به آن‌ها می‌تواند آثار و برکات ارزشمندی در زندگی فردی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به مفهوم جهاد در آموزه‌های قرآنی بیان کرد: جهاد باید در عرصه‌های مختلف زندگی مسلمانان جریان داشته باشد و در کنار ابعاد فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد نیز به جهاد اقتصادی نیاز دارد.

حجت‌الاسلام رجب‌پور با اشاره به تحولات اخیر و نقش‌آفرینی مردم در شرایط دشوار، ادامه داد: ملت ایران امروز بار دیگر مفهوم جهاد را مرور می‌کند و آن را به‌عنوان الگویی برای ایستادگی و عبور از مشکلات به جهانیان ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه تلاش دشمنان برای به زانو درآوردن ملت ایران با روحیه مقاومت مردم مواجه شده است، تصریح کرد: نهضت امام حسین(ع) در طول قرن‌های گذشته الگویی ماندگار برای ایستادگی بوده و حوادث اخیر نیز اهمیت این فرهنگ را نشان می‌دهد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اجتماع حول محور ولایت و امامت را از عوامل تقویت انسجام و پیشرفت جامعه دانست و گفت: هرگاه جامعه پیرامون ولایت و امامت گرد هم آمده، به رهنمودهای آن توجه کرده و این آموزه‌ها را در عمل به کار بسته است، زمینه دستیابی به آرامش، آسایش و پیشرفت فراهم شده است.

حجت‌الاسلام رجب‌پور با تأکید بر ضرورت پرهیز از غرور در برابر موفقیت‌ها، خاطرنشان کرد: در کنار امید به آینده و توجه به دستاوردها، باید همواره به خداوند متعال توکل داشت و از اتکا به توانایی‌های محدود مادی فراتر رفت.

وی با تعمیم این رویکرد به عرصه فعالیت‌های اجرایی و سازمانی اظهار کرد: در حوزه کار و فعالیت نیز همین اصل صادق است و با تکیه بر روحیه جهادی می‌توان در شرایط دشوار، حتی با کمترین امکانات و در مواجهه با بیشترین تهدیدها، به بهره‌وری و راندمان بالاتری دست یافت.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ظرفیت مجموعه‌های اجرایی برای ارائه دستاوردهای مؤثر در شرایط محدودیت، بر اهمیت تلاش مستمر، مدیریت جهادی و تقویت انگیزه کارکنان تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده، ابراز امیدواری کرد که برنامه‌ها و فعالیت‌های مجموعه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با افزایش برکت و اثربخشی همراه باشد.