به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی صبح دوشنبه در جلسه بررسی عملکرد هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که با حضور اعضای هیئت نظارت شهرستان برگزار شد آخرین وضعیت فرآیندهای نظارتی، آمار ثبت‌نام داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها، تعداد شعب اخذ رای و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را بررسی کرد.

وی بر ضرورت تعامل و هماهنگی مستمر میان هیئت‌های اجرایی و نظارت، رعایت دقیق قوانین و مقررات انتخاباتی، صیانت از آرای مردم و فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و منظم تاکید کرد.

فرماندار ملایر گفت: براساس آمار ارائه‌شده ۲۰۷ شعبه اخذ رای شامل ۱۳۸ شعبه ثابت و ۶۹ شعبه سیار در شهرستان ملایر پیش‌بینی شده که از این تعداد ۹۷ شعبه شهری و ۱۱۰ شعبه روستایی است و در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی ۱۹۹ نفر برای شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان ملایر شامل ۱۷۴ مرد و ۲۵ زن ثبت‌نام کرده‌اند.

کتابی با بیان اینکه در حوزه شوراهای اسلامی روستایی نیز یک هزار و ۱۳۶ نفر در ۱۷۷ روستای شهرستان ثبت نام اولیه انجام دادند که براساس آمار ارائه شده یک هزار و ۹۳ نفر تائید نهایی شده‌اند آخرین وضعیت شعب اخذ رای در بخش‌های مرکزی، جوکار، سامن و زند اقدامات انجام شده در حوزه نظارت و راهکارهای تقویت هماهنگی میان عوامل اجرایی و نظارتی را مورد بررسی قرار داد.

وی بر ضرورت پیگیری مستمر امور انتخاباتی، رفع نواقص احتمالی و آمادگی کامل مجموعه عوامل اجرایی و نظارتی شهرستان برای برگزاری انتخابات تاکید کرد و افزود: برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراهای اسلامی شهر و روستا آمادگی کامل داریم.

فرماندار ملایر با تاکید بر اهمیت آمادگی عوامل اجرایی و زیرساخت‌های فنی انتخابات اظهار کرد: برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک آمادگی کامل داریم و تلاش ما بر این است که تمامی مراحل انتخابات با دقت، نظم و در چارچوب قانون برگزار شود.

کتابی با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای عملیاتی پیش از انتخابات، افزود: آشنایی عوامل اجرایی با تجهیزات، بررسی عملکرد سامانه‌ها و شناسایی نواقص احتمالی از موضوعاتی است که در فرآیند آماده‌سازی انتخابات مورد توجه قرار دارد.