رقابت ۲۰۱ کاندیدای شورای شهر در ۷ حوزه انتخابیه ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی ظهر شنبه در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان ملایر از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت خبر داد و اظهار کرد: شهرستان ملایر با داشتن هفت حوزه شهری، بیشترین تعداد حوزه‌های شهری را در میان شهرستان‌های استان همدان به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه علی‌آباد دمق امسال برای نخستین بار به عنوان یک شهر در تقسیمات کشوری، صاحب حوزه شهری در انتخابات شوراها خواهد شد، ادامه داد: در مجموع ۲۰۷ شعبه اخذ رای در این شهرستان پیش‌بینی شده است که از این تعداد ۹۷ شعبه شهری شامل ۹۳ شعبه ثابت و ۴ شعبه سیار و ۱۱۰ شعبه نیز در روستاها شامل ۶۵ شعبه سیار و ۴۵ شعبه ثابت مستقر خواهند بود.

سرپرست فرمانداری ویژه ملایر با بیان اینکه انتخابات در ۱۷۷ روستای واجد شرایط برگزار می‌شود، افزود: این روستاها بر اساس آمار مراکز بهداشت و تایید بخشداری‌ها، باید حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت داشته باشند.

وی از افزایش ۱۵ درصدی مشارکت داوطلبان در ثبت‌نام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر خبر داد و گفت: در مجموع ۲۲۴ نفر برای هفت حوزه شهری این شهرستان نام‌نویسی کردند که پس از بررسی صلاحیت‌ها ۲۰۱ نفر در هفت حوزه شهری ملایر، زنگنه، جوکار، ازندریان، سامن، اسلامشهر آق‌گل و علی‌آباد دمق با هم به رقابت خواهند پرداخت.

کتابی با بیان اینکه از ۲۰۱ نفر تایید صلاحت شده ۱۰۳ نفر در حوزه انتخابیه ملایر، ۱۷ نفر در زنگنه، ۱۵ نفر سامن، ۱۱ نفر ازندریان، ۲۵ نفر جوکار، ۱۴ نفر علی‌آباد و ۱۶ نفر در اسلامشهر آق‌گل نام‌نویسی کرده‌اند، ادامه داد: در مجموع یک‌هزار و ۱۳۶ داوطلب نیز برای شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کردند که رشد ۱۸.۵ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد و ۵۶۷ نفر به عنوان عضو شورای اسلامی روستاها انتخاب خواهند شد.

وی با بیان اینکه شهرهای تابعه ملایر دارای پنج کرسی شورای اسلامی شهر و شهر ملایر دارای هفت کرسی خواهد بود، افزود: شهرستان ملایر برای برگزاری الکترونیکی انتخابات آمادگی کامل دارد.

سرپرست فرمانداری ویژه ملایر همچنین از آغاز آموزش عوامل اجرایی انتخابات از اوایل هفته جاری خبر داد و افزود: طبق قانون، تبلیغات کاندیداها از سوم تا دهم اردیبهشت ماه انجام می‌شود و آموزش‌های لازم در این زمینه به داوطلبان ارائه شده است.

وی با بیان اینکه حدود پنج هزار و ۳۰۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات در این شهرستان مشارکت خواهند داشت، بیان کرد: ۱۵ جلسه ستاد انتخابات در این شهرستان برگزار شده و در این دوره چهار شعبه جدید اضافه شده است.

کتابی در پایان با تاکیدبر برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت ماه طبق برنامه زمان‌بندی ستاد انتخابات کشور، بیان کرد: امیدواریم با استفاده از همه توان و ظرفیت شهرستان، انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود.