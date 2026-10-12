آمادگی ملایر برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی ظهر دوشنبه در جریان این بازدید ضمن بررسی مراحل اجرایی مانور از نزدیک در جریان نحوه عملکرد تجهیزات الکترونیکی، فرآیند احراز هویت رای دهندگان و سازوکار ثبت آرای الکترونیکی قرار گرفت.

وی با تاکید بر اهمیت آمادگی عوامل اجرایی و زیرساخت‌های فنی انتخابات، گفت: برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک آمادگی کامل داریم و تلاش ما بر این است که تمامی مراحل انتخابات با دقت، نظم و در چارچوب قانون برگزار شود.

فرماندار ملایر با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای عملیاتی پیش از انتخابات، افزود: آشنایی عوامل اجرایی با تجهیزات، بررسی عملکرد سامانه‌ها و شناسایی نواقص احتمالی از موضوعاتی است که در فرآیند آماده‌سازی انتخابات مورد توجه قرار دارد.

گفتنی است این مانور با هدف بررسی آمادگی اجرایی و فنی، ارزیابی عملکرد صندوق‌های الکترونیکی و دستگاه‌های احراز هویت و هماهنگی عوامل برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام شد.