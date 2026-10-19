به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اعتراضات در فرانسه به نقطه جوش و بحران رسیده است و از این کشور در حال سرایت به سایر نقاط اروپا از جمله ایتالیاست. اعتراضات فرانسوی‌ها ابتدا صرفا دانش‌آموزی و دانشجویی و منحصر به گلایه نوجوانان فرانسوی نسبت به وضعیت بغرنج و بحرانی آموزش در فرانسه بود اما به تدریج سایر نیروهای اجتماعی و اقشار جامعه فرانسه نیز به این اعتراضات پیوستند و دوباره جنبش جلیقه زردها در فرانسه پا گرفته است.

مردم فرانسه نسبت به شرایط اقتصادی فاجعه‌بار و بحران سوخت و قیمت بالای بنزین و گازوئیل معترض هستند؛ پلیس فرانسه در پاسخ به این اعتراض، سیاست مشت آهنین را برگزیده و به دستور سردمداران کاخ الیزه، معترضان را مستقیم هدف قرار می‌دهد. فرانسوی‌ها پس از سال‌ها تحمل سیاست‌های ویرانگر اقتصادی، این بار با مشت‌های گره‌کرده و فریادهای برخاسته از اعماق طبقه فرودست، خیابان‌های پاریس را به میدان جنگی تمام‌عیار علیه باندهای قدرت و الیگارشی حاکم تبدیل کرده‌اند. ارابه سرکوب دولتمردان الیزه به گل نشسته است.

ماشین امنیتی فرانسه در مواجهه با سیل خروشان کارگران، معلمان و دانشجویان به بن‌بست رسیده و توسل عریان به باتوم و گاز اشک‌آور نیز نتوانسته اراده آهنین توده‌های به‌ستوه‌آمده فرانسوی را درهم بشکند. آنچه واضح است آن است که دومینوی فروپاشی اجتماعی در اروپا کلید خورده است؛ بحران فلج‌کننده انرژی، تورم لجام‌گسیخته و فروپاشی نظام رفاهی، فرانسوی‌ها را به خط مقدم نبرد کشانده و این آتشفشان خشم، اکنون مرزها را درنوردیده و طنین گام‌های معترضان در کوچه‌های رم و برلین نیز به گوش می‌رسد. این روزها، عصیان نان و آزادی در مهد دموکراسی دروغین فرانسوی به اوج رسیده است؛ جایی که سیاست‌های استعماری دولت‌های غربی به بحران عمیق معیشتی در داخل انجامیده و پلیس ضدشورش با استقرار تک‌تیراندازها و اجرای دستورهای امنیتی کاخ الیزه، به جنگ خیابانی با شهروندان بی‌دفاع رفته است.

از درگیری خیابانی تا حضور نمادین ابرقهرمان‌ها

همزمان با گسترش اعتراضات در فرانسه و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در چندین شهر، تصاویر و ویدئوهایی با محوریت شخصیت‌های تاریخی و خیالی، از جمله ناپلئون بناپارت و ابرقهرمان‌های مشهور در فضای مجازی بازتاب یافته است. فرانسه روز شنبه شاهد اعتراضات گسترده‌ای علیه افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اجتماعی و مشکلات بخش آموزش بود؛ تجمع‌هایی که در برخی شهرها به درگیری، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها انجامید. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در جریان این ناآرامی‌ها، نیروهای پلیس و معترضان در پاریس و چند شهر دیگر با یکدیگر درگیر شدند و مواردی از آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی به ثبت رسید. بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر فرانسه از بازداشت یک‌هزار و ۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ نیروی پلیس خبر داد.

در همین حال، ویدئوهایی با رویکرد طنزآمیز، فضای ناآرام فرانسه را با شخصیت‌های تاریخی و قهرمانان داستانی پیوند داده‌اند. در یکی از این ویدئوها، ناپلئون بناپارت به‌عنوان شخصیتی که گویا باید برای نجات فرانسه وارد میدان شود، به تصویر کشیده می‌شود. در ویدئویی دیگر نیز شخصیت‌هایی همچون گوکو، پیکولو، مرد عنکبوتی و پاور رنجرز در قالب روایتی خیالی به یکدیگر می‌پیوندند؛ تصاویری که با استفاده از شخصیت‌های شناخته‌شده فرهنگ عامه، به وضعیت آشفته و درگیری‌های خیابانی فرانسه اشاره دارند. اعتراضات اخیر در فرانسه در شرایطی ادامه دارد که افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی و مشکلات نظام آموزشی به محورهای اصلی اعتراضات در این کشور تبدیل شده‌اند.

ماکرون معترضان فرانسوی را رسما تهدید کرد

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جمهوری ما، جایی برای خشونت نیست. کسانی که به فرمانداری‌ها و همچنین مشاغل حمله کرده‌اند، حتی شهرداری‌های ما را غارت کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهند گرفت. ماکرون در ادامه افزود: همه ما متحد در برابر آشوب‌آفرینان و هرج‌ومرج‌طلبان خواهیم ایستاد.

کسانی که فقط به دنبال سرنگونی نهادهای ما و جلوگیری از ابراز مسالمت‌آمیز خواسته‌های دیگران هستند. شبکه خبری سی‌ان‌ان ضمن اشاره به تداوم اعتراضات خیابانی مردم در فرانسه، گزارش داد در روز یک‌شنبه نیز در ساعات اولیه این تظاهرات، استفاده پلیس از گاز اشک‌آور علیه معترضان و بازداشت‌ها ادامه دارد. به نوشته این رسانه، انتظار می‌رود گروه‌های چپ، اتحادیه‌ها، کشاورزان و معترضان جلیقه‌زرد در فرانسه به بدنه معترضان بپیوندند.

قطع دست یک معترض در حمله پلیس

شبکه المیادین در گزارشی به آخرین وضعیت ناآرامی و خشونت در فرانسه در سایه ادامه اعتراضات مردمی و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با آنها پرداخته و آورده است: میدان جمهوری در پاریس به دلیل درگیری‌ها میان معترضان و پلیس فرانسه زیر ابری سیاه قرار گرفته است. اعتراضات و تحصن‌ها در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری در پایتخت فرانسه است. اعتراضات در میدان جمهوری پایتخت فرانسه نزدیک به چندین ساعت است که متوقف نشده است. پلیس فرانسه صدها معترض را بازداشت کرده است. ده‌ها نفر از مردم معترض فرانسه به دلیل شلیک گاز اشک‌آور توسط نیروهای پلیس فرانسه دچار خفگی و بیهوشی شده‌اند.

نیروهای پلیس به خیابانی در نزدیکی میدان جمهوری در پاریس یورش برده و با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند. یکی از تظاهرکنندگان در حملات پلیس به شدت زخمی شده که این امر منجر به قطع دست او شده است. این در حالی است که سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه ضمن تاکید بر ادامه سرکوب معترضان مدعی شد که هیچ‌کس نباید دستور کار سیاسی خود را از طریق خشونت تحمیل کند.

شهرداری مارسی در فرانسه سقوط کرد

بنا به گزارش گاردین، در جریان ادامه اعتراضات و ناآرامی‌های فرانسه، معترضان در شهر مارسی به شهرداری این شهر حمله‌ور شده و با شکستن در آن وارد ساختمان شدند. بر اساس اعلام این رسانه، معترضان خشمگین با استفاده از موانع امنیتی که از خیابان برداشته بودند، به در ورودی شهرداری مارسی کوبیدند و موفق شدند وارد ساختمان شهرداری شوند.

این در حالی است که شبکه فرانسوی بی‌اف‌ام‌تی‌وی پیشتر گزارش داد که دفتر گردشگری شهر لیون در میدان بلکور، همزمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه، طعمه حریق شد. افراد نقاب‌دار پس از شکستن پنجره‌ها و تخریب بخش‌هایی از ساختمان، آن را به آتش کشیدند. ب‌اف‌ام‌تی‌وی همچنین از وقوع غارت در محل خبر داد و اعلام کرد نیروهای پلیس و آتش‌نشانی در راه هستند.

فرانسه حدود یک ماه است که با موجی از ناآرامی‌ها روبه‌روست؛ ناآرامی‌هایی که پس از اعتراض گروهی از دانش‌آموزان در حومه پاریس به شرایط نامناسب مراکز آموزشی آغاز شد. همچنین راهپیمایی روز شنبه در پاریس به دلیل درگیری معترضان با پلیس و بازداشت چند نفر به تئاتری از خشونت تبدیل شد. پاریس، پایتخت فرانسه و شماری دیگر از شهرهای این کشور روز شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی گسترده بودند. در روز شنبه همزمان با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی و اعضای جنبش جلیقه‌زردها در خیابان‌های پاریس، نخستین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس نیز گزارش شد.

تفاوت معترضان واقعی با تروریست‌های اجیرشده

در خصوص تجمعات اعتراضی در فرانسه که بعضا به اغتشاش و آشوب کشیده می‌شود و معترضان با مشت آهنین پلیس سرکوبگر فرانسه روبه‌رو می‌شوند؛ چند نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، طبق ویدئوهای منتشره از اعتراضات در فرانسه، معترضان فرانسوی، به محض مشاهده خودروهای امدادی، اعم از آتش‌نشانی و آمبولانس، بلافاصله مسیرهای مسدودشده را بازگشایی می‌کنند تا در امورات امدادی خللی ایجاد نشود. وقتی این صحنه را با برخی از رخدادهای کودتای ۱۸ و ۱۹ دی مقایسه می‌کنیم، به عمق توحش مزدوران نتانیاهو در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران پی می‌بریم.

در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی مزدوران و اجیرشدگان توسط موساد، به محض مشاهده خودروهای امدادی، بدون توجه به ماهیت امدادی و کمک‌رسان این خودروها، به آنها حمله کرده و سرنشینان آنها را بعضا مثله می‌کردند! اما در فرانسه، نه تنها چنین تصاویری مشاهده نمی‌شود، بلکه بالعکس، معترضان فرانسوی، با مشاهده خودروهای امدادی، به سرعت راه را برای آنها باز می‌کنند؛ دلیل این امر آن است که در فرانسه، معترضان، مردم واقعی هستند، نه مشتی تروریست اجیرشده توسط موساد که ماموریت یافته باشند، جنایات داعش را بازسازی کنند.

به عبارت دیگر، احترام معترضان فرانسوی به خودروهای امدادی، آینه تمام‌نمایی است که تفاوت بنیادین میان خشم برآمده از توده‌های رنج‌دیده با جنایت مزدوران جیره‌خوار موساد در خیابان‌های ایران را به رخ می‌کشد. در حالی که فرانسوی‌ها با حفظ حرمت ناوگان امدادرسانی، نشان می‌دهند مطالبات‌شان ریشه در درد معیشت دارد، در ایران فتنه‌گران اجیرشده در پازل صهیونیسم، با بازسازی مشی داعشی، به دنبال ویرانی و مرگ انسان‌ها بودند. ارج‌گذاری به امنیت و امداد در میان معترضان پاریس در برابر درنده‌خویی عناصر خودفروخته در حوادث دی، خط فاصل میان اعتراض مدنی مردمی و تروریسم کور امنیتی را عیان می‌سازد.

اما نکته دوم درخصوص اعتراضات در فرانسه، نوع رویکرد و مواجهه رسانه‌های ضدانقلاب لندن‌نشین با این اعتراضات و مقایسه آن با اغتشاشات در ایران است. رسانه‌های ضدانقلاب لندن‌نشین و در راس آنها اینترنشنال که عملا بازوی رسانه‌ای موساد است در پوشش اخبار اعتراضات فرانسه، به وضوح طرف پلیس سرکوبگر پاریس را می‌گیرند. این رفتار به قدری عیان و گل‌درشت است که سوژه طنز کاربران مجازی شده است. تلویزیون موساد یعنی همان اینترنشنال، حتی وقتی در حال پخش زنده اعتراضات فرانسوی‌هاست نیز صدای شلیک پلیس به مردم را صدای آب‌پاش جا می‌زند و با این کار، همچون همیشه مخاطبان خود را مشتی ابله و احمق فرض می‌کند.

رسانه‌های وابسته‌ای که در قبال اغتشاشات خیابانی ایران، چوب حراج به امنیت ملی ما می‌زدند، امروز در مواجهه با سرکوب عریان پلیس فرانسه، در نقش وکیل مدافع الیزه ظاهر شده‌اند و تیر خلاص پلیس را به سخره گرفته و صدای گلوله را آب‌پاش می‌نامند! جماعت ضدایرانی مستقر در لندن که به استخدام موساد درآمده‌اند و کارمند اینترنشنال هستند، روزی آتش‌بیار معرکه در ناآرامی‌های ایران بودند، اما اکنون به تماشاگران بی‌سروصدای سرکوب خونین در قلب اروپا تبدیل شده‌اند و با ماله‌کشی خشونت پلیس فرانسه، ماهیت مزدورانه خود را بیش از پیش عیان می‌سازند.