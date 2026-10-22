سیل در سلماس ۲ فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت؛ تداوم امدادرسانی

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی‌ها چهار روستا از سیلاب عصر پنجشنبه در شهرستان سلماس متاثر شده است.

وی با بیان اینکه این روستاها شامل کانیان، شوریک، سیلاب و شکریازی هستند، عنوان کرد: تمامی تیم‌های امدادی در شهرستان آماده‌باش هستند و اقدامات لازم برای کمک به سیل‌زدگان به کار گرفته شده است.

محبوبی اضافه کرد: با توجه به گرفتار شدن ١١ خودرو در سیلاب و احتمال وجود مفقودین، تیم‌های تخصصی جستجو و نجات در حال جستجوی میدانی منطقه هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی افزود: بر اساس ارزیابی‌های میدانی، بیشترین خسارت در روستای کانیان شهرستان سلماس بوده است.

محبوبی گفت: تیم های عملیاتی هلال احمر همچنان در روستاهای سیل زده سلماس در حال امدادرسانی می باشند و عملیات جستجو و امدادرسانی به متاثرین از سیل در این منطقه همچنان ادامه دارد .

وی اضافه کرد: باتوجه به شرایط فوق، کلیه شعب جمعیت هلال احمر استان در وضعیت آماده باش قرار دارند.