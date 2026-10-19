  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در کوهدشت؛ دستگیری ۴ متهم

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در کوهدشت؛ دستگیری ۴ متهم

کوهدشت- فرمانده انتظامی کوهدشت از کشف چهار دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال به ارزش ۸ میلیارد ریال و دستگیری چهار متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی، چند واحد مسکونی را که برای نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گرفتند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل‌های شناسایی‌شده بازرسی کردند که در جریان این عملیات، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف‌شده را هشت میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه چهار متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6982725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها