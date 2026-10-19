کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در کوهدشت؛ دستگیری ۴ متهم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با مخلان اقتصادی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی، چند واحد مسکونی را که برای نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز مورد استفاده قرار می‌گرفتند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل‌های شناسایی‌شده بازرسی کردند که در جریان این عملیات، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف‌شده را هشت میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه چهار متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.